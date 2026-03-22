Kialakult a párosítás. A szerb csapat lesz a magyar válogatott ellenfele a férfi kézilabda-világbajnokság selejtezőjében.

Májusban harcolhatja ki a vb-szereplést a magyar válogatott

Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

A balkániak csütörtökön saját közönségük előtt 42-25-re múlták felül a litvánokat, a visszavágót pedig 33-24-re nyerték idegenben vasárnap, így kettős győzelemmel léptek tovább. A selejtező utolsó szakaszában a magyar-szerb párharc első mérkőzését május 13-án vagy 14-én rendezik idegenben, a visszavágó pedig 17-én lesz Veszprémben.

A 2027. január 13-31. között sorra kerülő olimpiai kvalifikációs világbajnokság győztese kijut a 2028-as Los Angeles-i ötkarikás játékokra, a 2-7. helyezettek pedig részt vehetnek a 2028 tavaszán sorra kerülő selejtezőtornákon.