A két évvel ezelőtti történelmi Eb ötödik helyet követően nagy várakozások övezték Chema Rodríguez csapatát. A magyar férfi kézilabda válogatott aztán a tavalyi világbajnokságon nem tudott szintet lépni, nyolcadik lett. A 2026-os Európa-bajnokságon pedig kissé kijózanító eredményt ért el, csupán a 10. helyen zárt januárban. Ugyan ébresztőt fújt a skandináv Eb, de az élet megy tovább: a magyar válogatott a sorsdöntő vb-selejtező előtt Olaszországgal játszik felkészülési mérkőzést szombaton, Tatabányán.
Miért jó a magyar válogatottnak a márciusi mérkőzés?
A márciusi válogatott összetartásra azért is volt lehetőség, mert Európa számos országa érdekelt a vb előselejtezőjében. Magyarország a májusi selejtezőben kapcsolódik be, ezért szerepel az Olaszország elleni meccs a programban. Ennek ellenére, éppen kapóra is jön az összetartás, hogy a kontinenstorna után rendezni tudja sorait a csapat, finomítson néhány taktikai elemet, vagy beemeljen néhány újat. Chema Rodríuez azonban arra is felhasználhatja ezt az alkalmat, hogy kipróbáljon néhány fiatal, vagy sérülés után visszatérő játékost.
Az eredetileg összehívott keretben változás történt. A csapatkapitány, Bánhidi Bence a kihagyott Eb után még nem tud visszatérni és nem lesz jelen Szita Zoltán sem. Helyükre a szövetségi kapitány egy új játékos hívott be a beálló posztra, Szűcs Bence személyében.
Olaszországgal szinte napra pontosan két hónapja találkoztunk tétmérkőzésen. Akkor meglehetősen sima, 32-26-os magyar siker született. Most a cél a nagyarányú győzelem helyett azonban a gyakorlás és az összeszokás lesz.
„Friss az élmény és jó emlék, hiszen győzelemmel hagytuk el a pályát, de azt gondolom, hogy most szombaton a legfontosabb az lesz, hogy megint gyakoroljunk: újra együtt van a társaság, össze tudunk szokni megint egy kicsit, mivel a következő összetartáson már nagyon fontos mérkőzés vár ránk, amelyen a világbajnokság lesz a tét. Nyilván most is győzni szeretnénk, de az is fontos, hogy kipróbáljunk új dolgokat, miképp a csapat összecsiszolása is” – ecsetelte Fazekas Gergő, a magyar válogatott irányítója a szombati mérkőzés előtt.
Egyrészt akadnak tökéletesítésre váró elemek, másrészt vannak olyan nevek a keretben, akiknek mindenképpen előnyére szolgál a pályán töltött idő a válogatottban. Az Ancsin Gábor és Lékai Máté után hagyott űrt egyelőre nem sikerült makulátlanul betölteni, így a következő mérkőzés újabb jó alkalom a tesztelésre. Jobbátlövőben Máthé Dominik a jelek szerint végre pályára léphet. A 26 éves balkezes hosszú kálvárián van túl térdsérülését követően, de a most futó szezonban már rendszeresen játszik a norvég Elverumban és szépen termeli a gólokat is.
Ha Máthé szombaton pályára lép a nemzeti csapatban, akkor 787 nap után láthatjuk újra címeres mezben. A jobbátlövő még 2024. január 24-én, sérült meg Franciaország ellen az Európa-bajnokságon. Többször is úgy tűnt, hogy visszatér a világbajnokságon, de végül vártak a megfelelő alkalomra. Máthé kihagyta a 2024-es olimpiai selejtezőt, az ötkarikás játékokat, a 2025-ös vb-t és a legutóbbi Eb-t is. Minden bizonnyal alig várja már, hogy újra magyar közönség előtt játszhasson.
Az olaszok elleni felkészülési meccs 60 perce nem lesz mindenre elegendő, de Lukács Pétert - Máthéhoz hasonlóan, ő is a norvég Elverum játékosa - üdítő lenne megnézni az irányító poszton. Az ő stílusa hozhat egy új, másfajta színt a válogatottba. A keretben egyetlen teljes értékű balátlövő kapott helyet Bodó Richárd személyében, így a poszton valószínűleg Fazekas Gergő és Pergel Andrej is megfordul majd.
Mire számíthatunk Olaszországtól?
Az ellenfél nem ismeretlen, január 18-án 32-26-ra győztük le őket a kontinenstornán. Hatalmas ellenállásba nem ütköztünk, de az olaszok kellemetlen stílusa néha okozott gonsot.
Jellemző rájuk például a beálló nélküli játék kellemetlen és kiszámíthatatlan stílusa, amely merőben eltér a fizikális, masszívabb északi vagy balkáni csapatokétól. Védekezésben gyakran nyitott formációval operálnak, nem félnek elővenni az 5-1-et és a 3-2-1-et sem. Az olaszok mondhatni alfája és ómegája, az évek óta a Bundesligában védő kapus, Dominico Ebner, aki a Lipcsét erősíti klubszinten.
„Egy jó kapussal álltunk szemben, de én az Eb előtt már elég sokat játszottam Domenico Ebner ellen, és valahogy mindig sok helyzetem van ellene. Úgyhogy nekem személyesen egy nagyon jó mentális kihívás volt, de ott az volt a legfontosabb, hogy megnyertük a mérkőzést” – emlékezett vissza Imre Bence.
A magyar válogatott májusban világbajnoki selejtezős mérkőzéseken lesz érdekelt. A Szerbia-Litvánia előselejtező győztese játszik Magyarországgal - a párharc győztese kvalifikál a 2027 januári tornára, amit Németország rendez. Palasicsék minden bizonnyal Szerbiával mérkőznek majd, hiszen az előselejtező első meccsét 42-25-re nyerték. A vb-selejtező első összecsapását 2026. május 13. vagy 14-én, a visszavágót 2026. május 16. vagy 17-én rendezik.
A magyar válogatott kerete, 2026. március 16-21.:
Kapusok: PALASICS Kristóf (MT Melsungen, német), BARTUCZ László (MT Melsungen), NAGY Benedek (HBW Balingen-Weilstetten, német)
Jobbszélsők: IMRE Bence (THW Kiel, német), RODRÍGUEZ Pedro (MOL Tatabánya KC)
Jobbátlövők: ILIC Zoran (Orlen Wisla Plock, lengyel), ÓNODI-JÁNOSKÚTI Máté (USAM Nimes, francia), MÁTHÉ Dominik (Elverum, norvég)
Irányítók: FAZEKAS Gergő (Orlen Wisla Plock), HANUSZ Egon (Cesson Rennes, francia), PERGEL Andrej (BM Logrono La Rioja, spanyol), LUKÁCS Péter (Elverum), TÓTH Levente (LIQUI MOLY NEKA – az edzéseken vesz részt), SZTRAKA Dániel (MOL Tatabánya KC – az edzéseken vesz részt)
Beállók: ROSTA Miklós (Dinamo Bucuresti, román), SIPOS Adrián (MT Melsungen), SZŰCS Bence (USDK Dunkerque, francia)
Balátlövők: BODÓ Richárd (OTP Bank-Pick Szeged), LIGETVÁRI Patrik (ONE Veszprém HC)
Balszélsők: BÓKA Bendegúz (Balatonfüredi KSE), KRAKOVSZKI Bence (MOL Tatabánya KC)