A két évvel ezelőtti történelmi Eb ötödik helyet követően nagy várakozások övezték Chema Rodríguez csapatát. A magyar férfi kézilabda válogatott aztán a tavalyi világbajnokságon nem tudott szintet lépni, nyolcadik lett. A 2026-os Európa-bajnokságon pedig kissé kijózanító eredményt ért el, csupán a 10. helyen zárt januárban. Ugyan ébresztőt fújt a skandináv Eb, de az élet megy tovább: a magyar válogatott a sorsdöntő vb-selejtező előtt Olaszországgal játszik felkészülési mérkőzést szombaton, Tatabányán.

Máthé Dominik címeres mezben a 2024-es Európa-bajnokságon, a magyar válogatott felkészülési meccset játszhat

Miért jó a magyar válogatottnak a márciusi mérkőzés?

A márciusi válogatott összetartásra azért is volt lehetőség, mert Európa számos országa érdekelt a vb előselejtezőjében. Magyarország a májusi selejtezőben kapcsolódik be, ezért szerepel az Olaszország elleni meccs a programban. Ennek ellenére, éppen kapóra is jön az összetartás, hogy a kontinenstorna után rendezni tudja sorait a csapat, finomítson néhány taktikai elemet, vagy beemeljen néhány újat. Chema Rodríuez azonban arra is felhasználhatja ezt az alkalmat, hogy kipróbáljon néhány fiatal, vagy sérülés után visszatérő játékost.

Az eredetileg összehívott keretben változás történt. A csapatkapitány, Bánhidi Bence a kihagyott Eb után még nem tud visszatérni és nem lesz jelen Szita Zoltán sem. Helyükre a szövetségi kapitány egy új játékos hívott be a beálló posztra, Szűcs Bence személyében.

Olaszországgal szinte napra pontosan két hónapja találkoztunk tétmérkőzésen. Akkor meglehetősen sima, 32-26-os magyar siker született. Most a cél a nagyarányú győzelem helyett azonban a gyakorlás és az összeszokás lesz.

„Friss az élmény és jó emlék, hiszen győzelemmel hagytuk el a pályát, de azt gondolom, hogy most szombaton a legfontosabb az lesz, hogy megint gyakoroljunk: újra együtt van a társaság, össze tudunk szokni megint egy kicsit, mivel a következő összetartáson már nagyon fontos mérkőzés vár ránk, amelyen a világbajnokság lesz a tét. Nyilván most is győzni szeretnénk, de az is fontos, hogy kipróbáljunk új dolgokat, miképp a csapat összecsiszolása is” – ecsetelte Fazekas Gergő, a magyar válogatott irányítója a szombati mérkőzés előtt.