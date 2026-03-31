Völgyi Péter szövetségi kapitány együttese a női világranglista alapján a második kalapból várta a csoportkör keddi sorsolását. Ennek során a legerősebbek közül a legutóbbi Eb-n ötödik németeket − a szeptemberi világbajnokság házigazdáit −, aztán a tavalyi kontinenstornán 12. portugálokat, valamint az eddig három Eb-n szerepelt dánokat kapta ellenfélül a magyar válogatott az N jelű csoportban.

A magyar válogatott kijutott a kosárlabda-világbajnokságra

A magyar válogatott ellenfeleket kapott az Eb-selejtezőben

„Előzetesen ilyenkor mindenki azon gondolkodik, hogy kit kellene elkerülni, illetve kivel lenne jó egy csoportban szerepelni” − nyilatkozta az MTI-nek Völgyi Péter. „Ez a három csapat történetesen egyik társaságban sem szerepelt nálam. Nyilván a németek a legerősebbek, nagy csaták várhatók ellenük, a portugálok és a dánok verhetőbbnek tűnnek. Miután kijutottunk a berlini világbajnokságra, egyértelműen az az elvárás, hogy az Eb-n is ott legyünk” − tette hozzá.

A nemzeti csapat két hete az isztambuli selejtezőtornán kivívta a szereplést a szeptemberi, berlini vb-n. Emiatt nem kellett részt vennie a 2027-es Európa-bajnokság kvalifikációjának az első csoportkörében, de a második csoportkörben már bekapcsolódik a küzdelmekbe.

A kvalifikációs sorozatot november 8. és 18., valamint február 7. és 17. között rendezik, mindkét szakaszban három-három találkozóra kerül sor.

A hat darab négyes csoportból az első két helyezettek jutnak ki a jövő júniusi kontinenstornára, melyen rendezőként ott lesz Belgium, Finnország, Litvánia és Svédország. Utóbbi négy együttes egy külön csoportban egymás között játszik a novemberi és februári időszakban.

Az Eb-selejtező csoportjai:

I csoport: Törökország, Montenegró, Lengyelország, Izrael

J csoport: Spanyolország, Csehország, Horvátország, Bulgária

K csoport: Olaszország, Szlovénia, Lettország, Ausztria

L csoport: Szerbia, Görögország, Szlovákia, Hollandia

M csoport: Franciaország, Nagy-Britannia, Ukrajna, Luxemburg

N csoport: Németország, MAGYARORSZÁG, Portugália, Dánia