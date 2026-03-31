Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,8 Ft / Gázolaj piaci ár: 784 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -169 Ft

Link másolása
Vágólapra másolva!
A 2026-os németországi világbajnokság után új feladat vár Völgy Péter együttesére. A magyar válogatott Németországgal, Portugáliával és Dániával csap össze a jövő évi női kosárlabda Európa-bajnokság selejtezőjében.

Völgyi Péter szövetségi kapitány együttese a női világranglista alapján a második kalapból várta a csoportkör keddi sorsolását. Ennek során a legerősebbek közül a legutóbbi Eb-n ötödik németeket − a szeptemberi világbajnokság házigazdáit −, aztán a tavalyi kontinenstornán 12. portugálokat, valamint az eddig három Eb-n szerepelt dánokat kapta ellenfélül a magyar válogatott az N jelű csoportban.

A magyar válogatott kijutott a kosárlabda-világbajnokságra
Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

A magyar válogatott ellenfeleket kapott az Eb-selejtezőben

„Előzetesen ilyenkor mindenki azon gondolkodik, hogy kit kellene elkerülni, illetve kivel lenne jó egy csoportban szerepelni” − nyilatkozta az MTI-nek Völgyi Péter. „Ez a három csapat történetesen egyik társaságban sem szerepelt nálam. Nyilván a németek a legerősebbek, nagy csaták várhatók ellenük, a portugálok és a dánok verhetőbbnek tűnnek. Miután kijutottunk a berlini világbajnokságra, egyértelműen az az elvárás, hogy az Eb-n is ott legyünk” − tette hozzá.

A nemzeti csapat két hete az isztambuli selejtezőtornán kivívta a szereplést a szeptemberi, berlini vb-n. Emiatt nem kellett részt vennie a 2027-es Európa-bajnokság kvalifikációjának az első csoportkörében, de a második csoportkörben már bekapcsolódik a küzdelmekbe. 

A kvalifikációs sorozatot november 8. és 18., valamint február 7. és 17. között rendezik, mindkét szakaszban három-három találkozóra kerül sor.

A hat darab négyes csoportból az első két helyezettek jutnak ki a jövő júniusi kontinenstornára, melyen rendezőként ott lesz Belgium, Finnország, Litvánia és Svédország. Utóbbi négy együttes egy külön csoportban egymás között játszik a novemberi és februári időszakban.

Az Eb-selejtező csoportjai:

  • I csoport: Törökország, Montenegró, Lengyelország, Izrael
  • J csoport: Spanyolország, Csehország, Horvátország, Bulgária
  • K csoport: Olaszország, Szlovénia, Lettország, Ausztria
  • L csoport: Szerbia, Görögország, Szlovákia, Hollandia
  • M csoport: Franciaország, Nagy-Britannia, Ukrajna, Luxemburg
  • N csoport: Németország, MAGYARORSZÁG, Portugália, Dánia
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!