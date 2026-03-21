Chema Rodríguez csapata a sorsdöntő májusi vb-selejtező előtt játszott felkészülési mérkőzést szombaton, Tatabányán. A Magyarország-Olaszország kézilabda meccs tempós játékot hozott, sokat gyakorolhatott a válogatott, és a szövetségi kapitány mindenkit pályára küldhetett.

Magyarország-Olaszország kézilabda: élvezetes játékot hozott a magyar olasz meccs

A magyarok aktuális keretéből csak a kapus Nagy Benedeket nem nevezték a találkozóra. Az olaszok januári Európa-bajnoki keretéhez képest ezúttal sérülés miatt nem volt tagja a csapatnak Christian Manojlovic, Mika Helmersson, Simone Mengon, Domenico Ebner és Thomas Bortoli. A magyar férfi kézilabda-válogatott Palasics Kristóffal a kapuban, Bóka Bendegúz, Bodó Richárd, Fazekas Gergő, Ilic Zoran, Imre Bence, Rosta Miklós összeállítással kezdte az összecsapást. A második félidőben pályára lépett Máthé Dominik is, aki remek játékkal tért vissza a válogatottba 787 nap után.

Bő hat perc után máris időt kértek a vendégek, mert a házigazdák remekül védekeztek, gyors ellentámadásokat vezettek és 5-2-re elléptek. A magyar védelem oszlopát, Sipos Adriánt a meccs negyedénél már másodszor állította ki a Bíró Ádám, Kiss Olivér játékvezető-páros. Az MT Melsungen beállója ennek ellenére két perc múlva visszatért és gólt is szerzett. A hétgólos előny a cseréket követően sem csökkent, sőt Bodó Richárd szabaddobása után, harminc perc elteltével 19-10-et mutatott az eredményjelző.

A második félidő legelején volt először tízgólos különbség a csapatok között, ezért csakhamar ismét időt kértek a vendégek. A hazaiaknál a jelentős előny tudatában egyre több volt a kihagyott helyzet, de a csereként beállt Bartucz László bravúrjainak köszönhetően ezt nem tudták kihasználni a tartalékos olaszok. A hazaiak mezőnyjátékosai közül végül csak Lukács Péter és Ligetvári Patrik nem talált a hálóba.

Palasics Kristóf négy, a csapata legjobbjának megválasztott Bartucz László hét védéssel vette ki részét a sikerből. A túloldalon Alex Belardinelli, Nicoló D'antino és Giacomo Savani is háromszor talált be, Paul Panitti tíz védéssel és egy góllal zárt a kapuban.