Chema Rodríguez csapata a sorsdöntő májusi vb-selejtező előtt játszott felkészülési mérkőzést szombaton, Tatabányán. A Magyarország-Olaszország kézilabda meccs tempós játékot hozott, sokat gyakorolhatott a válogatott, és a szövetségi kapitány mindenkit pályára küldhetett.
Élvezetes játékot hozott a magyar olasz meccs
A magyarok aktuális keretéből csak a kapus Nagy Benedeket nem nevezték a találkozóra. Az olaszok januári Európa-bajnoki keretéhez képest ezúttal sérülés miatt nem volt tagja a csapatnak Christian Manojlovic, Mika Helmersson, Simone Mengon, Domenico Ebner és Thomas Bortoli. A magyar férfi kézilabda-válogatott Palasics Kristóffal a kapuban, Bóka Bendegúz, Bodó Richárd, Fazekas Gergő, Ilic Zoran, Imre Bence, Rosta Miklós összeállítással kezdte az összecsapást. A második félidőben pályára lépett Máthé Dominik is, aki remek játékkal tért vissza a válogatottba 787 nap után.
Bő hat perc után máris időt kértek a vendégek, mert a házigazdák remekül védekeztek, gyors ellentámadásokat vezettek és 5-2-re elléptek. A magyar védelem oszlopát, Sipos Adriánt a meccs negyedénél már másodszor állította ki a Bíró Ádám, Kiss Olivér játékvezető-páros. Az MT Melsungen beállója ennek ellenére két perc múlva visszatért és gólt is szerzett. A hétgólos előny a cseréket követően sem csökkent, sőt Bodó Richárd szabaddobása után, harminc perc elteltével 19-10-et mutatott az eredményjelző.
A második félidő legelején volt először tízgólos különbség a csapatok között, ezért csakhamar ismét időt kértek a vendégek. A hazaiaknál a jelentős előny tudatában egyre több volt a kihagyott helyzet, de a csereként beállt Bartucz László bravúrjainak köszönhetően ezt nem tudták kihasználni a tartalékos olaszok. A hazaiak mezőnyjátékosai közül végül csak Lukács Péter és Ligetvári Patrik nem talált a hálóba.
Palasics Kristóf négy, a csapata legjobbjának megválasztott Bartucz László hét védéssel vette ki részét a sikerből. A túloldalon Alex Belardinelli, Nicoló D'antino és Giacomo Savani is háromszor talált be, Paul Panitti tíz védéssel és egy góllal zárt a kapuban.
A két csapat 19. egymás elleni mérkőzése után a mérleg magyar szempontból továbbra is százszázalékos.
A mérkőzés után a visszatérése alkalmával három gólt szerző Máthé Dominik megköszönte a támogatást és a szövetségi kapitány bizalmát. Gratulált a csapatnak a szombati győzelemhez.
„Féltünk a 3-3-as védekezésüktől, de most, hogy volt pár hiányzójuk, könnyebb volt ellenük. Chema azt kérte, hogy százszázalékot nyújtsunk, ami szerintem sikerült. Mindennel foglalkoztunk a héten. Futás, védekezés és támadás is volt, de ez a 4-5 nap nem elég mindenre. Ennek ellenére úgy gondolom, jó alkalom volt a vb-selejtező előtt” – fogalmazott Máthé.
Eredmény, felkészülési mérkőzés
Magyarország – Olaszország 30-19 (19-10)
a magyar gólszerzők: Imre, Rodríguez 4-4, Hanusz, Máthé 3-3, Sipos, Krakovszki B., Fazekas, Bodó, Ilic, Szűcs 2-2, Rosta, Pergel, Bóka, Ónodi-Jánoskúti 1-1
A magyar válogatott májusban világbajnoki selejtezős kézilabda mérkőzéseken lesz érdekelt. A Szerbia-Litvánia előselejtező győztese játszik Magyarországgal - a párharc győztese kvalifikál a 2027 januári tornára, amit Németország rendez. Palasicsék minden bizonnyal Szerbiával mérkőznek majd, hiszen az előselejtező első meccsét 42-25-re nyerték. A vb-selejtező első összecsapását 2026. május 13. vagy 14-én, a visszavágót 2026. május 16. vagy 17-én rendezik.