A kétszeres olimpiai bajnok klasszis relikviái a Sotheby's aukciósház szervezésében kerülnek kalapács alá, és jelenleg ingyenesen megtekinthetők New Yorkban egy kiállítás keretében. A 60 éves klasszis által aláírt müzlisdobozok várhatóan 300-500 dollárért kelnek el, az általa az 1997-es NBA-döntő ötödik találkozóján (ahol szintén nyertek Michael Jordannel együtt a Chicago Bullsszal), a híres "influenzás meccsen" viselt mez becsült értéke viszont 300 ezer és 500 ezer dollár között van.

A nagy duó, Michael Jordan és Scottie Pippen

Fotó: VINCENT LAFORET / AFP

Michael Jordan és Scottie Pippen zseniálisa páros voltak

A Utah Jazz ellen 90-88-ra megnyert mérkőzésen a Bulls szupersztárja, Michael Jordan betegen lépett pályára, de így is 44 percet töltött a parketten, s ezalatt 38 pontot dobott. A kollekció fénypontja egy pár sportcipő, amelyet Jordan viselt az 1992-es barcelonai olimpián, és amelynek értékét 1,5-2,5 millió dollárra becsülik. Az aukció teljes bevétele mintegy hatmillió dollárra rúghat.