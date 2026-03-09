A Liqui Moly NEKA csapatánál jelenleg kölcsönben szereplő kapus az idény végén távozik a One Veszprémtől. Mikler Kriszitán máshol folytatja pályafutását.

Mikler Gyöngyösön folytatja

Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

A 23 éves kapus 2017-ben szerződött Veszprémbe, de a legtöbbször a klub akadémiai csapatában kapott lehetőséget. Három idényt töltött kölcsönben a NEKA-nál, a Veszprém felnőtt csapatában a 2022-2023-as kiírásban szerepelt és két bajnokin, két SEHA-Liga-, és egy Magyar Kupa-meccsen lépett pályára.

Mikler eddig összesen 73 mérkőzésen szerepelt a NEKA színeiben, a jelenleg futó szezonban 18 meccsen védett, a nyártól pedig a HEDO-B. Braun Gyöngyös együtteséhez igazol.