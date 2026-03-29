A MOL Esztergom múlt szombaton idegenben 36-25-re nyertek az akkor pályaválasztó óváriak ellen Győrben, majd szerdán Mosonmagyaróváron bajnokin is nyerni tudtak (34-20-ra). Az EL-párharc vasárnapi visszavágóján Esztergomban 32-27-es hazai siker született, ezzel a klub történetének első európai kupaidényében a négyes döntőbe jutott.

A döntőig meg sem állna a MOL Esztergom

Fotó: MOL Esztergom

Elek Gábor a MOL Esztergom vezetőedzője a sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a Mosonmagyaróvár a kilenc nap alatt rendezett három találkozó közül ezen játszott a legjobban, míg az ő csapata nagyon pontatlanul fejezte be a támadásokat és védekezésben is lazábban vette a mérkőzést. A továbbjutásnak és a három találkozó megnyerésének ugyanakkor nagyon örült a szakvezető.

„Ennél többet tudunk, mint amit ma mutattunk, de azt is tudom, hogy nem könnyű ekkora előnyből várni egy csapatot” – ecsetelte Elek, aki elmondta, hogy a mérkőzés előtt a játékosainak felidézte azt, amikor a novemberi selejtezőben az esztergomi első mérkőzés szünetében 16-11-re vezetett a szerb Crvena zvezda.

Akkor sok mindenre gondoltunk, csak arra nem, hogy itt leszünk most és arról beszélünk, hogy négyes döntőbe jutottunk, emésztgetem még a gondolatot...”

Az Esztergom válogatott beállója, a kétszer eredményes Szmolek Apollónia szerint az egész csapatnak nagy álma volt a négyes döntőbe jutás, de itt nem állnak meg.

„Minél tovább szeretnénk haladni. Ahogy Elek Gábor elmondta: amikor van lehetőség, hogy menetelj előre, akkor kell élni vele. Azon leszünk, hogy a legvégéig tudjunk álmodni” – fejtette ki az MTI-nek Szmolek, aki a bajnokságot is fontosnak tartja. A válogatott beálló szerint a sikeres szereplés a vezetőedzőnek köszönhető.

Minden edzésre úgy megyünk oda, hogy a maximumot próbáljuk meg kiadni magunkból, és egyre csak fejlődni, szerintem ez a kulcs.”

A négyes döntőt május 16-17-én rendezik, a helyszínt és az elődöntő sorsolásának időpontját várhatóan a jövő héten jelenti be az európai szövetség.

Női Európa Liga, negyeddöntő, visszavágó:

MOL Esztergom-Motherson Mosonmagyaróvári KC 32-27 (18-13)

továbbjutott: az Esztergom, kettős győzelemmel, 68-52-es összesítéssel.