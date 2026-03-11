A Los Angeles Lakers irányítója, Luka Doncic különvált menyasszonyától. Az NBA sztár jelenleg két lányuk felügyeleti jogáért harcol.

Nem láthatja lányait az NBA szlovén sztárja?

Fotó: KATELYN MULCAHY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Doncic 2025 februárjában csatlakozott a Los Angeles Lakers csapatához, miután elcserélték a Dallas Maverickstől. A szlovén irányító azonban a jelek szerint magánéleti problémákkal küzd. Kedden érkezett a hír, amely szerint Doncic volt menyasszonya, Anamaria Goltez a bírósághoz fordult és gyermektartást, valamint ügyvédi díjat követel a kosarastól. Az ESPN információi szerint a keresetet Kaliforniában nyújtották be, bár erről maga Doncic azt mondta: „fogalma sem volt” arról, hogy egyáltalán benyújtották.

Mindennél jobban szeretem a lányaimat, és mindent megtettem azért, hogy itt lehessenek velem az Egyesült Államokban a szezon alatt, de ez kivitelezhetetlen volt. Ezért nemrég meghoztam a nehéz döntést és felbontottam az eljegyzésemet. A lányaim boldogsága érdekében teszek mindent, és örökké azért fogok küzdeni, hogy velük lehessek, és a lehető legjobb életet biztosítsam számukra”

– mondta Doncic kedden az ESPN-nek.

Doncic és Goltez 2016 óta alkottak egy párt. A Lakers sztárja még 2023-ban kérte meg a nő kezét, majd ugyanebben az évben megszületett első lányuk, Gabriela. A korábbi pár második gyermeke, Olivia, tavaly decemberben született Szlovéniában. A 27 éves kosaras akkor szabadságot kért csapatától, hogy Európában lehessen második lánya születésekor.

Az ESPN információ szerint Doncic decemberben állítólag az Egyesült Államokba akarta vinni Gabrielát, amikor visszautazott Los Angelesbe. Ezt követően nézeteltérés alakult ki közte és volt párja között, amiért rendőrt hívtak a kórházba. A kiérkező járőrök azonban „nem találtak bűncselekményre vagy vétségre utaló jeleket” Doncic részéről az incidens során. A kosaras állítólag békésen távozott, majd még aznap visszarepült Amerikába.

Doncic azóta nem látta Goltezt és a lányait sem. A szlovén sztár tavaly szeptember végén utazott vissza Los Angelesbe a most futó szezon kezdetére, azóta pedig összesen két napot látta gyermekeit. Goltez azóta minden közös fotójukat törölte Instagram profiljából.