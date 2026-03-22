Sem a kor, sem a világ legjobb védői nem tudják megállítani. Alekszandr Ovecskin 40 évesen ismét történelmet írt az NHL-ben.

Alekszandr Ovecskin, a Washington Capitals orosz sztárja megszerezte ezredik gólját az NHL-ben az alapszakasz- és a rájátszás-találatokat összesítve.

Fotó: GREG FIUME / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ovecskin szenzációs mérföldkövet ért el az NHL-ben

A fővárosiak vasárnap a playoffba jutást már korábban bebiztosító, listavezető vendég Colorado Avalanche-től kikaptak ugyan hosszabbítás után 3-2-re, ám Ovecskin így is ünnepelhetett. A 40 éves csatár a harmadik harmadban emberelőnyből, a védjegyévé vált kapásgóllal egyenlített 2-2-re, és ez volt az ezredik gólja. Alapszakaszban 923-szor, rájátszásban pedig 77-szer talált be.

Rajta kívül csak az 1999-ben visszavonult Wayne Gretzky tudott ilyen magasságokba eljutni, a kanadai legenda 1016 gólig jutott, ebből alapszakaszban 894, playoffban pedig 122 gólt ütött.


 

