A felvételek tanulsága szerint éppen a New York Islanders csapott össze a San Jose Sharks csapatával az NHL-ben, amikor egy kérdéses szituációt követően a bírók visszanézték az esetet.

Az NHL-ben úgy néz ki tényleg bármi megtörténhet

Fotó: BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ekkor történt mindaz, amit a lenti videón lehet látni. Egy néző benyúl a kis nyíláson és egy száz dollárost lobogtat a bírók felé, nyilvánvalóan a saját csapatának kedvező ítéletet akart ilyen módon, jó eséllyel (vagy leginkább remélhetőleg) viccből elérni.