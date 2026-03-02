Live
Amikor az ember az hitte, hogy mindent látott, akkor szembejön egy ilyen videó. Egy NHL-meccs közben próbálta meg egy vicces kedvű néző megvesztegetni az éppen VAR-ozó bírókat.

A felvételek tanulsága szerint éppen a New York Islanders csapott össze a San Jose Sharks csapatával az NHL-ben, amikor egy kérdéses szituációt követően a bírók visszanézték az esetet.

Az NHL-ben úgy néz ki tényleg bármi megtörténhet
Fotó: BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az NHL-ben sem láthattak még ilyet

Ekkor történt mindaz, amit a lenti videón lehet látni. Egy néző benyúl a kis nyíláson és egy száz dollárost lobogtat a bírók felé, nyilvánvalóan a saját csapatának kedvező ítéletet akart ilyen módon, jó eséllyel (vagy leginkább remélhetőleg) viccből elérni.

 

