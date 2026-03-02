Amikor az ember az hitte, hogy mindent látott, akkor szembejön egy ilyen videó. Egy NHL-meccs közben próbálta meg egy vicces kedvű néző megvesztegetni az éppen VAR-ozó bírókat.
A felvételek tanulsága szerint éppen a New York Islanders csapott össze a San Jose Sharks csapatával az NHL-ben, amikor egy kérdéses szituációt követően a bírók visszanézték az esetet.
Az NHL-ben sem láthattak még ilyet
Ekkor történt mindaz, amit a lenti videón lehet látni. Egy néző benyúl a kis nyíláson és egy száz dollárost lobogtat a bírók felé, nyilvánvalóan a saját csapatának kedvező ítéletet akart ilyen módon, jó eséllyel (vagy leginkább remélhetőleg) viccből elérni.
