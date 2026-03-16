A fiatalítás és egy válogatott átalakítása sokszor nehéz és nem megy gördülékenyen. A magyar női kézilabda-válogatott a párizsi olimpia, majd a 2024-es Európa-bajnokságon nyert szenzációs bronzérem után kisebb átalakításba kezdett. Golovin Vlagyimir szövetségi kapitánynak ugyan nem kellett nagyon belenyúlnia a keretbe, de jelenleg erős karaktereket kell nélkülöznie. A tavalyi világbajnokság és a márciusi összetartás után azonban úgy tűnik, valami megtört. A Fodor Csenge körül kialakult ügyet csak tetézte a Dánia elleni Eurokupa-meccs, valamint az azt követő interjúk.

Mi lehet a gond a női kézilabda-válogatottnál?

Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

Minden szövetségi kapitány regnálása alatt vannak nyertesek és vesztesek. Olyan játékosok, akik bizalmat kapnak és rendszeres kerettagok, vagy ennek ellentétje, akik valamilyen okból mellőzöttek. Utóbbi esetben sokszor előfordul, hogy a szurkolók követelik az adott játékost a nemzeti csapatba, klubcsapatában nyújtott teljesítménye miatt. Ezt a jelenséget, vagy ha úgy tetszik, zajt – felerősítette a közösségi média. A Golovin érában éppen ezért tapasztalhattunk meg konfliktusokat. A helyzet viszont az, hogy ez korántsem egyedi eset. Minden ország válogatottjában van fluktuáció, mert így működik a dinamika.

Egy szövetségi kapitány, ahogyan jelen helyzetben Golovin, a saját képére, stílusára igyekszik formálni egy válogatottat. Azt, hogy éppen jól vagy rosszul teszi, mindenki a maga értékrendje szerint dönti el. Vannak olyan játékosok, akik nem férnek be a keretbe Golovin szemlélete szerint, és természetesen olyanok is, akik a szurkolók szerint lennének elhagyhatók. Az utóbbi hetekben azonban úgy tűnik, mintha kicsúsztak volna a dolgok Golovin kezéből.

Erre a válogatott generációra az elmúlt években jellemző volt az egységesség, Klujber Katrin a legutóbbi Eurokupa-meccs után azonban meglehetősen furcsa nyilatkozatot tett.

„Otthon is már látszódott, lehet, hogy itt voltak más problémák, amikről nem szeretnék beszélni, viszont most azt érzem, inkább próbáljuk egymásra dobálni a felelősséget. Azt érzem, hogy amikor nálam van a labda, én oldjam meg, de labda nélkül, lendület nélkül nem megy, akkor utána mástól is ezt várjuk és nincs az a csapatjáték, ami mondjuk az Európa-bajnokságon volt” – mondta a klasszis jobbátlövő a Dánia elleni idegenbeli meccset követően, majd azt is hozzátette, vissza kell találniuk ahhoz a csapatszellemhez, amely bronzérmes lett az Eb-n.