A fiatalítás és egy válogatott átalakítása sokszor nehéz és nem megy gördülékenyen. A magyar női kézilabda-válogatott a párizsi olimpia, majd a 2024-es Európa-bajnokságon nyert szenzációs bronzérem után kisebb átalakításba kezdett. Golovin Vlagyimir szövetségi kapitánynak ugyan nem kellett nagyon belenyúlnia a keretbe, de jelenleg erős karaktereket kell nélkülöznie. A tavalyi világbajnokság és a márciusi összetartás után azonban úgy tűnik, valami megtört. A Fodor Csenge körül kialakult ügyet csak tetézte a Dánia elleni Eurokupa-meccs, valamint az azt követő interjúk.
Mi lehet a gond a női kézilabda-válogatottnál?
Minden szövetségi kapitány regnálása alatt vannak nyertesek és vesztesek. Olyan játékosok, akik bizalmat kapnak és rendszeres kerettagok, vagy ennek ellentétje, akik valamilyen okból mellőzöttek. Utóbbi esetben sokszor előfordul, hogy a szurkolók követelik az adott játékost a nemzeti csapatba, klubcsapatában nyújtott teljesítménye miatt. Ezt a jelenséget, vagy ha úgy tetszik, zajt – felerősítette a közösségi média. A Golovin érában éppen ezért tapasztalhattunk meg konfliktusokat. A helyzet viszont az, hogy ez korántsem egyedi eset. Minden ország válogatottjában van fluktuáció, mert így működik a dinamika.
Egy szövetségi kapitány, ahogyan jelen helyzetben Golovin, a saját képére, stílusára igyekszik formálni egy válogatottat. Azt, hogy éppen jól vagy rosszul teszi, mindenki a maga értékrendje szerint dönti el. Vannak olyan játékosok, akik nem férnek be a keretbe Golovin szemlélete szerint, és természetesen olyanok is, akik a szurkolók szerint lennének elhagyhatók. Az utóbbi hetekben azonban úgy tűnik, mintha kicsúsztak volna a dolgok Golovin kezéből.
Erre a válogatott generációra az elmúlt években jellemző volt az egységesség, Klujber Katrin a legutóbbi Eurokupa-meccs után azonban meglehetősen furcsa nyilatkozatot tett.
„Otthon is már látszódott, lehet, hogy itt voltak más problémák, amikről nem szeretnék beszélni, viszont most azt érzem, inkább próbáljuk egymásra dobálni a felelősséget. Azt érzem, hogy amikor nálam van a labda, én oldjam meg, de labda nélkül, lendület nélkül nem megy, akkor utána mástól is ezt várjuk és nincs az a csapatjáték, ami mondjuk az Európa-bajnokságon volt” – mondta a klasszis jobbátlövő a Dánia elleni idegenbeli meccset követően, majd azt is hozzátette, vissza kell találniuk ahhoz a csapatszellemhez, amely bronzérmes lett az Eb-n.
„Ez így biztos, hogy nem mehet tovább. Ezt mi is tudjuk, úgyhogy a következő alkalom biztosan arról fog szólni, hogy a kommunikáció mindenki között működjön, illetve az az akarat, a küzdelem a pályán, ami eddig mi voltunk, együtt a csapatmunka. Mi másként nem fogunk tudni eredményeket elérni és mindenkinek, az új játékosoknak és nekünk is ugyanúgy vissza kell találni erre, hogy elhiggyük, hogy együtt tudjuk megcsinálni, és ehhez nagyon sok munka kell.”
Klujber szavait többféleképpen is lehetne értelmezni. A mérkőzés után és a Fodor-ügy árnyékában alighanem a legtöbb szurkoló arra gondolhatott, hogy ez a megszólalás is a szövetségi kapitány néhol akadozó kommunikációjára utal.
Azt mindenképpen meg kell említeni, hogy jelenleg olyan időszakban van a nemzeti csapat, amikor a kísérletezés – legyen az taktikai, vagy személy jellegű – nemhogy megengedett és elfogadott, de szinte kötelező tényező. Ezekben az időszakokban lehet felépíteni azt az alapot, ami később a nagy tornákon sikerre vezet. Klujber a jelek, és a rendelkezésre álló információk szerint azonban nem Golovinra gondolt, nem burkolt utalást tett a meccs utáni interjúban. Egyszerűen a játékostársak közötti kommunikációról beszélt, és arról, hogy visszaesett a vállalkozókedv, romlott a csapatösszhang.
Fáradtak voltak a játékosok?
Az MKSZ honlapján rendszeresen megjelenő „Itt a kapitány beszél” című rovatban Golovin részletesen elemezte a legutóbbi két mérkőzést, amelyeken ő maga is klasszisokkal jobb eredményre és játékra számított a női válogatottól. Az első mérkőzést 21–19-re, a másodikat pedig 31–22-re veszítette el a csapat, a szövetségi kapitány pedig rávilágított az egyértelmű tényre – nem működött a támadójáték. Való igaz, hogy 20 körüli szerzett góllal már a női mezőnyben sem lehet mérkőzést nyerni. De feltehetjük a kérdést, miért fordulhat ez elő, amikor főként támadásban domináns játékosok alkotják javarészt a keretet?
Klujber domináns jobb oldali játékának köszönhetően alapvetően a balkezesek döntéshozatalára, adott esetben befejezéseire épít a válogatott. Albek Anna egyre nagyobb szerepvállalása és évről évre érettebbé váló játéka erre csak ráerősített. A két balkezes együttvéve a két mérkőzésen 31-szer lőtt kapura, ezekből 10 gól született. Természetesen a 32 százalékos hatékonyság nem mondható jónak, de átlövők esetében nem annyira kritikus. Ami ebben külön érdekes, és itt jön képbe Golovin szerepe, hogy miért nem szervezte át a játékot a bal oldalra?
A balátlövők használata ugyanis messze elmaradt az elfogadhatótól. Kuczora Csenge, Faragó Lea és Csíkos Luca együttvéve 11/5-tel zárt a két Eurokupa meccsen. Rögtön szembetűnő, hogy szinte háromszor kevesebbszer jutottak el lövésig, mint a jobbátlövők.
A teljesség igénye nélkül, több más jellegű probléma is felmerült a két legutóbbi mérkőzésen, de a védekezés közepén, a hármas pozícióban tapasztalt gyengeség évek óta tart. Hol jobb, hol rosszabb. Az viszont ordító, hogy a beállók elleni védekezés nem működik. A mindenkori ellenfél beállója rendre visszatérő rémálmokat okoz.
A rosszabb szereplés okait keresve, Golovin rámutatott egy érdekességre.
Abban is lehet valami, hogy én, mint szövetségi kapitány, tavaly december közepe óta vártam, hogy együtt legyen a válogatott, nekem a vb óta ezek voltak az első mérkőzéseim, a kerettagok viszont két hónap nagyon kemény klubidőszak után érkeztek meg az összetartásra”
– vélekedett a szövetség honlapján.
A Győri Audi ETO KC 15, a DVSC Schaeffler 14, a MOL Esztergom szintén 14, az FTC-Rail Cargo Hungaria pedig 13 meccset játszott összesen a magyar bajnokságban, a Magyar Kupában és a Bajnokok Ligájában, vagy az Európa-ligában. Nem beszélt mellé a kapitány, valóban turbulens időszak volt a világbajnokság utáni két hónap, annyira viszont tál nem, hogy ennyire rossz arcát mutassa a válogatott. A vb-n Magyarország 2025. december 10-én játszotta utolsó mérkőzését Hollandia ellen, majd 2026. március 5-én Dánia ellen lépett pályára Tatabányán.
Golovin írása és a kommunikációs problémák egy ponton összeérnek. A szövetségi kapitány olyan hibákra világított rá, amelyek már a következő meccsekre is javíthatóak a megfelelő beszélgetések lebonyolítása után, valamint akkor, ha a keret tagjai koncentráltabban lesznek jelen a mérkőzéseken.
„Mindkét mérkőzés után elmondtam, nagyon nem tetszett, hogy nem működött a csapatjátékunk, egyénileg próbálkoztunk, ezzel megkönnyítettük a dán védelem dolgát” – vélekedett Golovin.
Abban az esetben, ha a Golovin által említett hibákat sikerül kiküszöbölnie a magyar válogatottnak, gyorsan vissza fog találni a helyes útra. A keretben megvan a kellő kvalitás, az új, fiatalabb kerettagok pedig gyorsan fel fogják venni a nemzetközi meccsek ritmusát. Ehhez azonban a kapitánynak is bele kell tennie az energiát, és olyan taktikai utasításokkal kell ellátnia csapatát, hogy a játékosok a képességeikhez mérten, tudásuk legjavát nyújthassák és élvezzék a játékot.
Golovin lezárta a találgatásokat
Klujber nyilatkozata után a szurkolók azt találgatták, mi lehet az, ami nem mehet tovább. Golovin azonban pontot tett az ügy végére, és elmondta, beszélt a játékossal. Véleménye szerint „a teljes szövegében megvolt a helye”, a környezetből kiragadva azonban „tényleg elég súlyosan hatott”.
„Megkérdeztem tőle, mi nem mehet így tovább, van-e bármi a csapat körül, a játékosok között, amit én nem látok, nem tudok, de komoly probléma. Azt mondta, nincs, nem ilyesmire célzott, egyébként a nyilatkozatában ki is fejtette, az nem mehet, hogy egymásra dobálják a felelősséget. Még hozzátette, volt egy magán jellegű problémája, de ezt tudtuk, betegséggel küzdött” – írta Golovin.
Innentől kezdve a képlet egyszerű: a játékosoknak kell rendeznie ezeket a nehézségeket. A szövetségi kapitány és stábja minden bizonnyal kézben tartja a dolgokat. Mindenképp pozitív, hogy a következő összetartásra sem kell hónapokat várni, hiszen már áprilisban újra két meccset játszik a női válogatott. A soron következő találkozók, Törökország és Csehország ellen jó közösség építő erőpróbának tűnnek. Ezek a válogatottak nem bírnak olyan játékerővel, mint például Dánia, így a győzelem szinte kötelező és kiváló alkalom a taktikai elemek átdolgozására vagy pontosítására.