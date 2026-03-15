Pokolian izgalmas, hosszabbításba torkollott mérkőzést játszott egymással Magyarország és Argentína a törökországi világbajnoki selejtezőben vasárnap délután, amelynek a végén a magyar női kosárlabda-válogatott örülhetett, miután 92-81-re megnyerték a magyar hölgyek a találkozót. Az első negyedben Argentínánál volt az előny, aztán a nagy szünet előtt egy pontra zárkóztak a mieink, 37-36-tal mentek el a felek pihenni.

A női kosárlabda-válogatott az utolsó előtti csoportmeccsét játszotta a vb-selejtezőn

A női kosárlabda-válogatott fél lábbal már kijutott a vb-re

A második félidőben fej-fej mellett haladtak a csapatok, amelynek az lett a vége, hogy hosszabbításra került sor, amelyben a magyar válogatott az ellenfele fölé kerekedett és végül simán, 92-81-re győzött. A meccs egyik magyar hőse Lelik Réka volt, 24 pontot szerzett és mellé még hat lepattanót és hét asszisztot is gyűjtött.

A mieink csoportjában jó sűrű a mezőny, akit érdekel az állás, az ITT tudja megnézni, de ha Kanada is nyer Japán ellen még vasárnap délután, akkor biztos, hogy kint lesz a magyar csapat a világbajnokságon 1998 után először. A női kosárlabda-válogatott mérkőzéseivel kapcsolatban egyébként korábban már beszámoltunk arról, hogy a török szervezők sokszor nincsenek a helyzet magaslatán.