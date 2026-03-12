Mi is megírtuk itt az Origón, hogy a magyar női kosárlabda-válogatott a 35 pontos Juhász Dorka vezetésével magabiztos győzelmet aratott Japán felett az Isztambulban zajló világbajnoki selejtezőtorna szerdai nyitányán. A selejtezőnek sűrű a menetrendje, csütörtökön máris pályára léptek a mieink, a magyar idő szerint 15.30-kor kezdődött találkozón az ellenfél Kanada volt. A meccs előtt történt egy kisebb botrány, ami a szurkolókat érintette.

A női kosárlabda-válogatott csütörtökön Kanada ellen játszott

Fotó: Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége

A női kosárlabda-válogatott meccsére nem engedték be a szurkolókat

A Magyar Nemzet Isztambulban tartózkodó újságírója, Lantos Gábor számolt be arról, hogy a törökök az esti meccsük miatt minden napijegyet felvásároltak, amivel többek között a mieink mérkőzésére is bemehettek volna, amit nyilván nem akartak. Pont emiatt a rengeteget utazó magyar szurkolókkal szúrtak ki, akiket a rendezők egész egyszerűen nem akartak a szinte teljesen üres csarnokba beengedni. Végül hosszas egyezkedést követően sikerült bejutniuk, így szurkolhattak a válogatottnak.

A félidőben egyébként Kanada vezetett 36-30-ra Magyarország ellen.