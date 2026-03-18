Alapos átalakulásra készülnek a Tisza-parton. Az OTP Bank-Pick Szeged korábban már bejelentette a jelenleg Elverumban szereplő irányitó, Lukács Péter, és a korábbi veszprémi jobbátlövő, Lukas Sandell szerződtetését a következő szezonra. Sajtóhírek szerint azonban a kékek még nagyobb dobásra készülnek és magyar válogatott játékosok leigazolásán dolgoznak.

Rosta visszatér az OTP Bank-Pick Szegedhez?

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Az átigazolási híreket rendszeresen közlő RThandball információi szerint a szegediek három magyar játékossal erősítenék meg keretüket a nyáron. A fiatal, 2007-es születésű Eklemovic Márkó ugyan rosszul szerepel a feltüntetett listán - az irányító tavaly októberben szerződött Tatabányáról a Győri ETO-UNI csapatához, éppen akkor, amikor a Szeged megszerezte Fazekas Mátét -, de a megszerzése így sem elképzelhetetlen. A Tisza-partiak igyekeznek fiatalítani a keretüket.

Óriási fegyvertény lenne Rosta Miklós megszerzése. Pontosabban visszaszerzése, hiszen a magyar válogatott beálló 2019 és 2023 között oszlopos tagja volt a Szegednek. A 2022-es bajnoki döntő mindent eldöntő gólját is ő szerezte, amikor az OTP Bank-Pick szeged a legutóbb magyar bajnoki címet ünnepelhetett. Rosta megszerzése azért is lehetne kulcsfontosságú, mert Bánhidi Bence az utóbbi időben számos sérüléssel bajlódott, a legutóbbi Európa-bajnokságon sem tudott a válogatottal tartani. A 27 éves beálló jelenleg a Dinamo Bucuresti játékosa, a román bajnokság most futó kiírásában 12 meccsen 46 gólt szerzett, az Eb-n 7 mérkőzésen 29-szer talált be.

Palasics Kristóf Szegedre igazolását már korábban a német Sport Bild is megszellőztette. A magyar válogatott mezében az Európa-bajnokságon remekül teljesítő Palasics megszerzése azért is lehet abszolút reális elképzelés, mert Tobias Thulin a nyáron távozik Szegedről és a német Gummersbach játékosa lesz. A 23 éves Palasics remek ütemben fejlődik, a Bundesligában szereplő MT Melsungen színeiben a most futó bajnokságban eddig 25 meccsen 133 védést mutatott be, 27.77 százalékos hatékonysággal.