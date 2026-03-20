Két játékosától is megválik a Tisza parti klub a nyáron. Az OTP Bank – Pick Szegedtől távozik Jovica Nikolić és Gleb Kalarash is.
A Zágráb kézilabda klub két legújabb játékosa a következő szezonra a magyar bajnoki második helyezett OTP Bank – Pick Szeged soraiból érkezik. Jovica Nikolić és Gleb Kalarash a nyáron csatlakoznak majd a horvát bajnokhoz. Jovica Nikolić a beszámolók szerint jobbszélsőként fogja erősíteni a csapatot, és kétéves szerződést írt alá a déli szomszédunknál.
Gleb Kalarash is két évre kötelezte el magát a nyártól az új csapatában. A 35 éves orosz válogatott kézis 205 centiméter magas és kiválóan védekezik, hosszú pályafutása alatt eddig megfordult már a Szeged, a Vardar, a Szentpétervár, a Motor Zaporizzsja, a Magdeburg, a Balingen és a Melsungen csapataiban is.
