A Zágráb kézilabda klub két legújabb játékosa a következő szezonra a magyar bajnoki második helyezett OTP Bank – Pick Szeged soraiból érkezik. Jovica Nikolić és Gleb Kalarash a nyáron csatlakoznak majd a horvát bajnokhoz. Jovica Nikolić a beszámolók szerint jobbszélsőként fogja erősíteni a csapatot, és kétéves szerződést írt alá a déli szomszédunknál.

Az OTP Bank – Pick Szeged csapatától a nyáron ketten is távoznak

Fotó: RUBEN DE LA ROSA / NurPhoto

Az OTP Bank – Pick Szeged csapatától igazolt a Zágráb

Gleb Kalarash is két évre kötelezte el magát a nyártól az új csapatában. A 35 éves orosz válogatott kézis 205 centiméter magas és kiválóan védekezik, hosszú pályafutása alatt eddig megfordult már a Szeged, a Vardar, a Szentpétervár, a Motor Zaporizzsja, a Magdeburg, a Balingen és a Melsungen csapataiban is.