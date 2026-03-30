Jonas Källman játékosként, majd 2024-től másodedzőként szolgálja a szegedi csapatot. Az OTP Bank-PICK Szeged most két évvel, 2028 nyaráig meghosszabbította svéd legendája szerződését.

Újabb két év az OTP Bank-PICK Szeged stábjában

„Örömmel osztom meg a gondolatomat veletek, hogy újabb két évvel meghosszabbítom a szerződésemet az OTP Bank-PICK Szegeddel, mint másodedző” – idézi a klub hivatalos honlapja Jonas Källmant, aki elmondta, nagyon jól érzi magát Szegeden, és nagyon sokat jelent számára a klub.

Elkötelezett vagyok amellett, hogy mindenben segítsem a fejlődést és az előrelépést. Izgatottan várom, mit hoz a jövő, és hálás vagyok, hogy továbbra is ennek az útnak a részese lehetek.”

Källman 2014 februárjában igazolt Szegedre, játékosként kétszer nyert magyar bajnokságot, egyszer Magyar Kupát, valamint tagja volt a történelmi EHF-kupa-győztes együttesnek is. 2021-ben a portugál Benfica csapatához igazolt, és ott is fejezte be aktív pályafutását.

A Szegedhez 2024 nyarán tért vissza, Michael Apelgren vezetőedző segítőjeként, 2025-ben Magyar Kupa-győzelmet ünnepelhetett.