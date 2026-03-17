A szegediek Balatonfüredi KSE elleni meccse egy kicsit más lesz, mint a megszokottak. Az OTP Bank-Pick Szeged meghívta a Down Alapítvány fiataljait.

Csodálatos gesztust tesz az OTP Bank-Pick Szeged

A szegedi csapat hivatalos oldalán jelentette be, hogy újra meghívták a Down Alapítvány fiataljait, akik már harmadszor lesznek jelen a Pick Arénában. Az alkalmat, amikor a Szeged kézilabdázói felemás zokniban lépnek pályára, a március 21-i Down-szindróma világnapja adja.

„Mi egy kicsit később ünneplünk, de ugyanolyan szívvel. Felemás zokniban lépünk majd pályára – mert ez a nap erről szól: az elfogadásról, az odafigyelésről, egymásról” – olvasható a klub honlapján.

A Szeged március 28-án, szombaton, a férfi kézilabda NB I. 20. fordulójában a Balatonfüredi KSE csapatát fogadja hazai pályán.

Külön büszkeség nekünk, hogy az ország minden részéről jönnek hozzánk vissza vendégek: Budapestről, Békéscsabáról, Hódmezővásárhelyről, Kecskemétről és még nagyon sok településről. Ez lett egy közös ügy. A mi ügyünk.”

Az OTP Bank-Pick Szeged 2025-ben díjat is kapott nemes kampánya miatt.