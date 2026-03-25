Meglepő döntés? Az Európa-bajnoki bronzérmes Papp Nikoletta nyáron távozik a CS Minaur Baia Marétól, és az ugyancsak román élvonalbeli CSM Slatina női kézilabdacsapatához igazol.
Papp Nikoletta leendő klubjának közösségi oldala szerdán felidézte, hogy a jobbátlövő korábban a Mosonmagyaróvár, az Érd és a Siófok KC színeiben rendszeresen pályára lépett az európai kupaporondon.
Papp Nikoletta országot nem, csak klubot vált
Romániában korábban a Gloria Buzau együttesét erősítette a magyar kézilabdázó - írja az MTI. A magyar válogatottban eddig 84 mérkőzésen 76 gólt szerzett.
Papp Nikoletta érkezése többet jelent, mint egy átigazolás. Ez egy egyértelmű lépés az ambiciózusabb célok felé
" - írták.
A Pál Tamarát és Töpfner Alexandrát is foglalkoztató CSM Slatina 18 forduló után az ötödik helyen áll a román bajnokságban.
