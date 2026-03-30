Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Rendkívüli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 784 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -169 Ft

Link másolása
Vágólapra másolva!
Remekelt a magyar válogatott kiválósága. A Falco-Vulcano Energia KC Szombathelyt erősítő Perl Zoltán lett március hónap legjobbja a férfi kosárlabda Európa Kupában.

A sorozat honlapjának beszámolója szerint Perl Zoltán kulcsszerepet játszott abban, hogy csapata története során először bejutott a négy közé.

Perl Zoltán a magyar válogatott és a Falco kulcsembere
Fotó: Katona Tibor / MTI Fotószerkesztõség

A bosnyák KK Bosna BH Telecom elleni negyeddöntős párharcban Perl 23 pontot, három lepattanót és három gólpasszt átlagolt, miközben mezőnyből 56 százalékos hatékonysággal dobott.

Perl Zoltán vezérletével négy közé jutott a Falco

A párharc első mérkőzésén 29 ponttal, három lepattanóval és három gólpasszal vezette győzelemre a szombathelyieket (81-66), majd a visszavágón Szarajevóban 17 ponttal, három lepattanóval és három gólpasszal járult hozzá a továbbjutáshoz.

A Falco ezzel történelmi sikert ért el, és az elődöntőben a címvédő spanyol Surne Bilbao Basket csapatával találkozik: szerdán hazai pályán, majd egy héttel később idegenben.

Perl az idei Európa Kupa-szezonban eddig átlagban 18,6 pontot, 2,9 lepattanót és 3,8 gólpasszt jegyez, mezőnyből 57, míg hárompontosból 46 százalékos pontossággal.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!