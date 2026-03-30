A sorozat honlapjának beszámolója szerint Perl Zoltán kulcsszerepet játszott abban, hogy csapata története során először bejutott a négy közé.

Perl Zoltán a magyar válogatott és a Falco kulcsembere

A bosnyák KK Bosna BH Telecom elleni negyeddöntős párharcban Perl 23 pontot, három lepattanót és három gólpasszt átlagolt, miközben mezőnyből 56 százalékos hatékonysággal dobott.

Perl Zoltán vezérletével négy közé jutott a Falco

A párharc első mérkőzésén 29 ponttal, három lepattanóval és három gólpasszal vezette győzelemre a szombathelyieket (81-66), majd a visszavágón Szarajevóban 17 ponttal, három lepattanóval és három gólpasszal járult hozzá a továbbjutáshoz.

A Falco ezzel történelmi sikert ért el, és az elődöntőben a címvédő spanyol Surne Bilbao Basket csapatával találkozik: szerdán hazai pályán, majd egy héttel később idegenben.

Perl az idei Európa Kupa-szezonban eddig átlagban 18,6 pontot, 2,9 lepattanót és 3,8 gólpasszt jegyez, mezőnyből 57, míg hárompontosból 46 százalékos pontossággal.