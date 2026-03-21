A figyelem a napokban a kosárlabdára szegeződött. A női kosárlabda-válogatott világbajnoki kijutása kapcsán megszólaló Rátgéber László nemcsak a sikert értékelte, hanem kíméletlenül őszinte képet festett a magyar sportról is – dicsérettel, kritikával és erős üzenetekkel.

A legendás edző, Rátgéber László szerint a magyar csapat teljesen megérdemelten jutott ki a vb-re, és tehetségben akár a legendás, 1998-as együttest is felülmúlhatja – derült ki a Magyar Nemzetnek adott interjújából.

Rátgéber László nem győzte dicsérni Juhász Dorkát
Rátgéber László nem győzte dicsérni Juhász Dorkát
Fotó: BURAK BASTURK / Middle East Images

Rátgéber László: Juhász Dorka az új Szoboszlai Dominik

Külön kiemelte a lapnak, hogy a játékosok mentálisan is hatalmasat léptek előre: a két évvel ezelőtti fájó olimpiai kudarc után képesek voltak felállni és bizonyítani. Rátgéber hangsúlyozta, a siker közös érdem, és nem lehet egyetlen ember nyakába varrni a korábbi bukást.

Az interjú egyik legérdekesebb mondata Juhász Dorkáról szólt: szerinte ő „a női Szoboszlai”. 

A szakember úgy látja, a világklasszis játékos minden adottsággal rendelkezik, és karrierje is bizonyítja, hogy a megfelelő háttérrel Magyarországról is el lehet jutni a legmagasabb szintre – egészen a WNBA döntőjéig.

Ő a női Szoboszlai. Látom, meglepődik. Miért, hát nem? Ugyanúgy erős családi háttér állt mögötte, az édesanyja, korábbi játékosom, Balázs Hajnalka kiváló, válogatott kosárlabdázó volt, aki felismerve a lánya tehetségét, okosan, ügyesen terelgette, nevelte. Dorkát eleinte irányítónak szántuk, később dobónak, az NB I-ben húsz-harminc pontokat átlagolt kívülről, de csak nőtt és nőtt, így végül center, négyes poszton szereplő klasszis vált belőle olyan adottságokkal, hogy irányítóként, pontgyárosként is megállja a helyét."

Rátgéber saját akadémiáját is megvédte a kritikákkal szemben. Úgy fogalmazott: felnőtt csapat nélkül az akadémia csak „elmélet”, és a valódi fejlődéshez elengedhetetlen a nemzetközi szintű versenyeztetés. Büszke arra, hogy intézményében már fiatalon lehetőséget kapnak a játékosok, és több válogatott kosaras is innen indult.

Spartak´s coach Laszlo Ratgeber thumbs up after wining the final basketball match of the Euroleague Women's Final Four 2009 against Halcon Avenida at the Sanchez Paraiso Arena, in Salamanca, on April 5, 2009. Spartak won the match 85-70. AFP PHOTO / MIGUEL RIOPA (Photo by MIGUEL RIOPA / AFP)
Fotó: MIGUEL RIOPA / AFP

A beszélgetés ugyancsak nagyon érdekes része a sporton túli világot is érintette. Rátgéber „politikai színvakságról” beszélt, és bírálta azt a hozzáállást, amely szerinte gátolja az együttműködést és a fejlődést. Úgy véli, nemcsak a kosárlabdában, hanem általában a magyar sportban is probléma a teljesítmény és a tudás megbecsülésének hiánya.

Üzenete egyértelmű: a tehetség megvan, a bizonyíték kézzelfogható – de valódi áttörés csak akkor jöhet, ha mindenki hozzáteszi a saját részét.

A Magyar Nemzet teljes interjúját IDE kattintva olvashatják el!

