A legendás edző, Rátgéber László szerint a magyar csapat teljesen megérdemelten jutott ki a vb-re, és tehetségben akár a legendás, 1998-as együttest is felülmúlhatja – derült ki a Magyar Nemzetnek adott interjújából.

Rátgéber László nem győzte dicsérni Juhász Dorkát

Rátgéber László: Juhász Dorka az új Szoboszlai Dominik

Külön kiemelte a lapnak, hogy a játékosok mentálisan is hatalmasat léptek előre: a két évvel ezelőtti fájó olimpiai kudarc után képesek voltak felállni és bizonyítani. Rátgéber hangsúlyozta, a siker közös érdem, és nem lehet egyetlen ember nyakába varrni a korábbi bukást.

Az interjú egyik legérdekesebb mondata Juhász Dorkáról szólt: szerinte ő „a női Szoboszlai”.

A szakember úgy látja, a világklasszis játékos minden adottsággal rendelkezik, és karrierje is bizonyítja, hogy a megfelelő háttérrel Magyarországról is el lehet jutni a legmagasabb szintre – egészen a WNBA döntőjéig.

Ő a női Szoboszlai. Látom, meglepődik. Miért, hát nem? Ugyanúgy erős családi háttér állt mögötte, az édesanyja, korábbi játékosom, Balázs Hajnalka kiváló, válogatott kosárlabdázó volt, aki felismerve a lánya tehetségét, okosan, ügyesen terelgette, nevelte. Dorkát eleinte irányítónak szántuk, később dobónak, az NB I-ben húsz-harminc pontokat átlagolt kívülről, de csak nőtt és nőtt, így végül center, négyes poszton szereplő klasszis vált belőle olyan adottságokkal, hogy irányítóként, pontgyárosként is megállja a helyét."

Rátgéber saját akadémiáját is megvédte a kritikákkal szemben. Úgy fogalmazott: felnőtt csapat nélkül az akadémia csak „elmélet”, és a valódi fejlődéshez elengedhetetlen a nemzetközi szintű versenyeztetés. Büszke arra, hogy intézményében már fiatalon lehetőséget kapnak a játékosok, és több válogatott kosaras is innen indult.

A beszélgetés ugyancsak nagyon érdekes része a sporton túli világot is érintette. Rátgéber „politikai színvakságról” beszélt, és bírálta azt a hozzáállást, amely szerinte gátolja az együttműködést és a fejlődést. Úgy véli, nemcsak a kosárlabdában, hanem általában a magyar sportban is probléma a teljesítmény és a tudás megbecsülésének hiánya.