Franciaország szombaton sorozatban immár másodszorra nyerte meg a Hat Nemzet bajnoki címét, miután Thomas Ramos utolsó másodperces büntetőjével 48-46-ra legyőzte Angliát egy rendkívül izgalmas rögbimérkőzésen. Anglia a 77. percben megszerezte hetedik célját, és 46-45-re módosította az állást. Ha ez az eredmény még néhány percig kitartott volna, akkor Írországot koronázták volna meg bajnoknak. Franciaország azonban ismét 14 emberrel támadott, elvesztette a labdát, majd visszaszerezte azt, és a végső sípszó megszólalása után két büntetőt is kapott. Ramos, aki egész este egyetlen kapura rúgást sem hibázott, több mint 40 méterről értékesítette hetedik lövését.

A francia rögbijátékosok örülhettek a végén

Idegőrlő rögbicsata volt a pályán

A hátvéd egyenesen középre lőtte a labdát a 83. percben, majd csapattársai karjaiba ugrott. A bajnoki címet jelentő gólról Ramos azt mondta: „A három legjobb találatom között van... Imádom az ilyen pillanatokat. Ez a cím a torna nagyon erős kezdését jutalmazza, nagyon boldog vagyok. Nagyon nehéz lett volna, ha belegondolunk a forgatókönyvbe, hazai pályán a 76. percben kikapni.”

Egy zavarba ejtő és lélegzetelállító mérkőzésen, amelyben 13 cél próbálkozás és hat vezetésváltás volt, Ramos jelentette a különbséget, mivel Franciaország mindössze hat célt szerzett, ebből pedig négyet Louis Bielle-Biarrey szélső jegyzett. Anglia a Le Crunch 120. évfordulóján szerezte meg a valaha volt legmagasabb pontszámát Franciaország ellen francia földön, de 50 év után először negyedik vereségét szenvedte el egyetlen bajnokság alatt.

„Csalódottak vagyunk a vereség miatt, de megmutattuk ennek a csapatnak a szellemét” – mondta Maro Itoje, az angol válogatott csapatkapitánya. „Nem akarjuk átélni azt, amit az elmúlt négy meccsen láttunk, de őszintén hiszem, hogy jó úton haladunk, és jobbak leszünk általa.”

A francia csapat kapcsán korábban arról számoltunk be, hogy a korábbi 62-szeres francia válogatott Sebastien Chabal egy interjúban elárulta, hogy egyetlen pillanatra sem emlékszik a nagyszerű rögbis karrierjéből.