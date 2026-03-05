A Szeged helyzetét az egész idényben sújtó sérüléshullám és a keret átalakulása és egy belső feszültség sem könnyítette meg, ennek ellenére Michael Apelgren együttesére kötelező győzelem várt az utolsó hazai BL-csoportmeccsén. A térdsérülésből felépült csapatkapitány, Bánhidi Bence ugyan visszatért – legutóbb november 12-én, Bitolában játszott –, ám hiányzott Sebastian Frimmel és Magnus Röd is.

Emil Tonnesen, a dán GOG játékosa (k), valamint Janus Dadi Smárason (b) és Borut Mackovsek, a Szeged játékosai a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 13. fordulójában

Fotó: Ujvári Sándor / MTI Fotószerkesztõség

Váratlan szegedi vereség a Bajnokok Ligájában

Tobias Thulin védéseire alapozva 4-0-ra elléptek a csongrádiak a meccs elején, és még a 15. percben is néggyel vezettek, de ezután annyit hibáztak, hogy a GOG alig több mint három perc alatt egy 6-0-s sorozattal fordított. A folytatásban a csongrádiak megint egyre kevesebbet hibáztak, többször is egyenlítettek - egyszer Thulin az üresen hagyott dán kapuba talált -, Jovica Nikolic két góljának köszönhetően pedig 16-15-ös előnyben volt a szünetben.

A második félidőben a GOG diktálta a tempót és irányította a játékot, és bár egy 3-0-s szériával ellépett, a hazaiak ezúttal is több alkalommal egyenlítettek. A találkozót egy újabb hármas gólsorozattal döntötte el a GOG, amikor már csak alig több mint négy perc volt hátra, a hátralévő időben felváltva születtek a találatok.

Janus Dadi Smárason hét, Imanol Garciandía és Mario Sostaric négy-négy góllal, Tobias Thulin 12 védéssel zárt. A túloldalon Frederik Bjerre 12, Oli Mittún hét, Hjalte Lykke hat góllal, Peter Johannesson négy, Szalah Boutaf nyolc védéssel járult hozzá a sikerhez.

Az öt győzelemmel és nyolc vereséggel álló, sorozatban négy kudarcnál járó Szeged - amelynek már biztosan játszania kell a rájátszás első körében - egy hét múlva a három magyar válogatott kézilabdázót foglalkoztató lengyel bajnok Orlen Wisla Plock otthonában zárja a BL csoportkörét.

Eredmény, férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkör, 13. forduló, B csoport:

OTP Bank-Pick Szeged - GOG (dán) 34-37 (16-15)

lövések/gólok: 50/34, illetve 54/37

gólok hétméteresből: 7/4, illetve 7/7

kiállítások: 0, illetve 2 perc