A klub közleménye szerint Szűcs Ernő Péter az elmúlt 15 évben meghatározó szerepet vállalt az OTP Bank-Pick Szeged működésének stabilizálásában és hosszú távú fejlődésének megalapozásában. A szegediek kiemelték, hogy a klub történetének legnagyobb sportsikerei és szakmai megerősödése az ő időszakára esett, ebben az érában vált a csapat Európa egyik vezető kézilabdaklubjává.

Szűcs Ernő Péter befejezte igazgatósági elnöki tevékenységét a Pick Szegednél

Szűcs Ernő Péter tisztsége a klub struktúrájában ugyan sajátos volt, a lényeget tekintve azonban hosszú éveken át ő számított a szegedi férfi kézilabdacsapat egyik legfontosabb vezetőjének. Fölötte Csányi Sándor áll elnökként, a mindennapi működés és a klub irányvonalának alakítása szempontjából azonban Szűcs szerepe megkerülhetetlen volt.

Változás Szegeden: különösen nehéz pillanatban jött a váltás

A mostani változás azért is figyelemre méltó, mert a Pick Szeged feszült időszakában történt. A csapat az utóbbi hetekben egyre élesebb kritikákat kapott, miután a Bajnokok Ligájában fájó vereséget szenvedett a dán GOG-tól. Az eredmény nemcsak a kudarc miatt volt kellemetlen, hanem azért is, mert a dán együttes sok fiatal játékossal tudott nyerni a jóval rutinosabbnak, erősebbnek és tehetősebbnek tartott szegedi keret ellen.

A vereség szimbolikus jelentőséget is kapott, mert sokak szemében megmutatta, mennyire nagy a távolság a Pick Szeged lehetőségei és tényleges teljesítménye között. Egy olyan klubnál, amely évek óta a magyar és az európai elitben akarja elhelyezni magát, különösen rosszul mutat, ha egy lendületesebb, frissebb, fiatalabb csapat ennyire látványosan kerekedik fölé (a dánok 37-34-re győztek).

Sérülések, hullámzó forma, egyre több kérdőjel

A szegedi helyzetről korábban részletesen is írtunk: az idényt súlyos sérülések, ingadozó teljesítmény és egyre erősebb szakmai kritikák kísérték. A csapat játékán hosszabb ideje látszik, hogy nem tudja stabilan hozni azt a szintet, amelyet a költségvetése, a játékoskerete és a nemzetközi céljai alapján elvárhatnának tőle.

A bírálatok nemcsak az eredményeknek szóltak, hanem a csapatépítés irányának is. Egyre többen vetették fel, hogy a jelentős számú külföldi játékosra épülő keret nem áll össze valódi, karakteres csapattá, és a pályán nyújtott teljesítmény messze elmarad attól, amit egy ilyen lehetőségekkel rendelkező klubtól várni lehet.

Hiába a komoly anyagi háttér, a nemzetközi rutin és a nagy nevek, a Pick Szeged ebben a szezonban sokszor nem tudta azt sugározni, hogy valóban európai élcsapatként működik.