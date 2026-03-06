A magyar válogatott legutóbb a tavaly decemberi holland-német közös rendezésű kézilabda-világbajnokságon csapott össze a dánokkal, akkor a skandináv csapat egy drámai meccsen 28-27-re nyert. Ezúttal két góllal kapott ki riválisától Golovin Vlagyimir együttese, amely vasárnap újfent pályára lép Dánia ellen. A csütörtöki találkozó után a nemzeti csapat kapusa, Szemerey Zsófi nem volt elégedett a mutatott játékkal, és egyértelmű üzenetet küldött a társainak.

Szemerey Zsófi nem volt elégedett a magyar csapat teljesítményével

Fotó: Illyés Tibor/MTI

Miért volt csalódott Szemerey Zsófi?

A 31 éves kapus csalódottan értékelt a mérkőzés után, mivel nem azt a teljesítményt nyújtották, amire képesek, és a hozzáállással is gondok voltak.

„Kicsit ideges vagyok, mert úgy érzem, nem tartottuk be azokat, amiket megbeszéltünk, az alapszabályokat. Elhiszem, hogy mindenki fáradt, mert nagyon nehéz időkön vagyunk túl: január-február mindig kemény menetelés, heti két mérkőzés, rengeteg utazással,

de amikor erre a mérkőzésre készülünk, és a magyar válogatott mezt felvesszük, nem engedhetjük meg magunknak, hogy kicsit is hátradőljünk”

– nyilatkozta az M4 Sportnak Szemerey Zsófi, majd hozzátette, hogy a szövetségi kapitány szavaival is egyetért, miszerint nem csapatként játszottak, így nem előre, hanem hátraléptek.

Szemerey Zsófi szerint kemény munkára lesz szükség a jövőben

Fotó: Bodnár Boglárka/MTI

Ami idegesít, hogy az az Eb-bronz azért lett meg, mert óriási munkát tettünk bele, és jelenleg ezen a csapaton nem érzem azt még, hogy tisztában lennénk, hogy milyen célokért küzdünk.

Remélem, elég hamar tisztázódik mindenkiben. Átbeszéljük, az biztos. Utána pedig nagyon keményen bele kell állni a munkába, mert aki a címeres mezt magára ölti, ezt nem engedheti meg magának” – tette hozzá a magyar válogatott kapusa.

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány együttese hamarosan javíthat, ugyanis a válogatott vasárnap 16 órától Svendborgban újfent megmérkőzik az olimpiai bronz- és Európa-bajnoki ezüstérmes dánokkal.