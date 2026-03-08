Szombat este érkezett a lesújtó hír, miszerint Borsos Barna, az Újpesti Jégkorong Akadémia U21-es játékosa tragikus hirtelenséggel elhunyt. A tragédiát a 20 éves jégkorongozó csapata a hivatalos Facebook-oldalán jelentette be.

Elhunyt Borsos Barna, az Újpest fiatal jégkorongozója

Fotó: Újpesti Jégkorong Akadémia/Facebook

Fiatal játékosát gyászolja az Újpest

„Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy Akadémiánk U21-es csapatának játékosa, Borsos Barna tragikus hirtelenséggel elhunyt. Tiszteletére 2026. március 9-én hétfőn 19 órától gyertyagyújtást szervezünk a Szilágyi utcai Jégcsarnoknál” – olvasható az Újpesti Jégkorong Akadémia bejelentésében.

Őszinte részvétünket fejezzük ki családjának és szeretteinek. Fájdalmukban az egész UTE közössége osztozik.

A tragédia körülményei egyelőre tisztázatlanok, az Index szerint azonban nem öngyilkosságra utalnak a körülmények. Mint írják, „a Tények szerint péntek éjjel az M3-as autópálya zuglói szakaszán eddig tisztázatlan körülmények között egy autó törte át nagy sebességgel a szalagkorlátot, majd csapódott a zajvédőfalnak.”

Az autóban ülők közül az édesapát súlyos sérülésekkel szállították korházba, míg a 20 éves fiát azonban nem sikerült megmenteni.