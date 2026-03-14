A választás miatt egy napot csúszik az év kézirangadója

Az OTP Bank-Pick Szeged honlapján azt írják, hogy a rangadót április 13-án, hétfőn este hattól rendezik a Veszprém Arénában. A találkozót az országgyűlési választás miatt nem lehet az eredeti időpontban, április 12-én vasárnap lejátszani.

A választás miatt egy napot csúszik a Veszprém-Szeged rangadó

Érdekesség, hogy azon a héten kétszer találkozik egymással a Veszprém és a Szeged, ugyanis szombaton Győrben a Magyar Kupa elődöntőjében is megmérkőznek.

A Bajnokok Ligája rájátszásának első fordulójában - a negyeddöntőbe jutásért - a Szeged a lengyel Industria Kielcével hazai pályán április 2-án, csütörtökön 18.45-től, idegenben április 8-án, szerdán 18.45-től játszik.

A Veszprém a Paris Saint-Germainnel házigazdaként április 1-én, szerdán 18.45-től, a francia fővárosban pedig április 9-én, csütörtökön 20.45-től mérkőzik.