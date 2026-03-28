A férfi kézilabda-válogatott 27 éves jobbátlövője február elején jelentette be, hogy az idény végén távozik a norvég bajnoki listavezető Elverum HB együttesétől, amelynél lejár a szerződése.

Észak-Macedóniába igazol a magyar válogatott jobbátlövő

Máthé korábban a Balatonfüred és a Paris Saint-Germain csapatát erősítette, de pályafutását két súlyos térdsérülés és több műtét is hátráltatta. A mostani idényben a bajnokságban 66, az Európa Ligában 29 gólt szerzett eddig.

A GRK Ohrid jelenleg harmadik az északmacedón élvonal tabelláján, de ugyanúgy negyven pontja van, mint a második Eurofarm Peliszternek. Az MTI azt írja, hogy a csapat a tervek szerint a következő idényben az Európa Ligában és az új montenegrói, szerb, északmacedón közös ligában indul majd.