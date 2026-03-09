Live
Nem úgy alakul a szezon, ahogy elképzelték. A Vasas férfi pólócsapata lecserélte Slobodan Nikicet.

Kovács Róbertet nevezték ki a férfi vízilabda ob I-ben szereplő VasasPlaket új vezetőedzőjévé. A szakember a szerb Slobodan Nikicet váltja a Vasas kispadján.

Edzőt váltott a Vasas
Edzőt váltott a Vasas
Fotó: Vasas Vízilabda

Edzőt váltott a Vasas

A kispadon Slobodan Nikicet váltja, aki négy és fél évig irányította az együttest, s Eurokupát nyert, valamint bajnoki és kupadöntőket játszott a Vasassal. A fővárosi klub a hétfői közleményében megjegyzi, bár a szerb trénert a "kispadon már nem fogjuk látni a mostani idényben, még nem jött el a búcsú ideje".

A legutóbbi három tétmérkőzésen már Kovács Róbert irányította a csapatot. Megbízatása a 2028-as olimpiáig szól, munkáját pedig másod- és kapusedzőként Branislav Mitrovic segíti majd.

A Vasas tájékoztatása szerint a csapat célja változatlanul az, hogy bejusson a legjobb négy közé a bajnokságban. Ezzel párhuzamosan pedig - az új vezetőedző koordinálásával - zajlik a 2026/27-es játékoskeret kialakítása.

 

