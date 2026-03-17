Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Kéri László azt szeretné, ha Zelenszkij lenne Magyarország miniszterelnöke

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 642,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -47,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 699,1 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -84,1 Ft

Link másolása
Vágólapra másolva!
Hiába kapott ki Argentína és Kanada, a magyar női kosárlabda-válogatott a saját kezébe vette a sorsát kedd este, és a hazaiak legyőzésével 28 év után kijutott a világbajnokságra. Völgyi Péter együttese a vb-selejtező 2026-os kiírását végül három győzelemmel és két vereséggel zárta, így ott lehet a németországi világeseményen.

Argentína a japánok ellen, míg a kanadai válogatott a csoportelső Ausztrália ellen szenvedett vereséget, így kedd estére világossá vált, hogy a magyar női kosárlabda-válogatottnak nyernie kellett ahhoz, hogy 28 év után jegyet váltson a világbajnokságra. Völgyi Péter együttese az Isztambulban megrendezett vb-selejtező 2026-os kiírása során két-két győzelmet és vereséget jegyzett, de a Törökország elleni, harmadik sikerrel csapata kijutott a vb-re.

Isztambul, 2026. március 17. A magyar csapat ünnepli győzelmét a női kosárlabda-világbajnokság selejtező tornáján játszott Törökország - Magyarország mérkőzés végén az isztambuli Turkcell Kosárlabda Fejlesztő Központban 2026. március 17-én. A magyar válogatott 89-74-re legyőzte a házigazda törököket, ezzel kijutott a szeptemberi, Berlinben sorra kerülő világbajnokságra, és 28 év szünet után vehet részt ismét vb-n. MTI/Szigetváry Zsolt
Vb-selejtező 2026: Németországban is megszólal a magyar himnusz
Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Vb-selejtező 2026: Magyarország Törökország ellen vívhatta ki a kijutást

A magyar női kosárlabda-válogatott hozta el a feldobást a mindent eldöntő mérkőzésen, majd sajnálatos módon az ellenfélhez ajándékozta a labdát, így a törökök kerültek előnybe. Juhász Dorka, a török Galatasaray kosarasa viszont remekül dobott, az első három percben nyolc pontot szerzett, ebből kettő dobás a triplavonalon kívülről érkezett. A kesztyűt a hazaiak is felvették, leginkább a lepattanók terén jeleskedtek, ezért is alakulhatott ki a fej-fej melletti küzdelem. 

Völgyi Péter szövetségi kapitány támadószellemben küldte pályára csapatát, és ez a ponttermésen is meglátszódott, hiszen 25-25-ös döntetlennel zárult az első negyed. Ami a lőlapot illeti, a magyar csapat remekül triplázott, öt kísérletéből négyet is bevágott, a legtöbbet Juhász tette a közösbe, de Takács-Kiss Virág és Dubei Debora is elérték az öt pontot.

Juhász Dorka, a Galatasaray játékosa ismerős környezetben
Juhász Dorka, a Galatasaray játékosa ismerős környezetben
Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Lehengerlően folytatta a magyar csapat

A játékrészt Zeynep Gül kosara indította, a török magas ember faulttal együtt helyezett be egy dobást, a magyar szurkolók szerencséjére azonban ezt Juhász szinte rögtön lemásolta. Lelik Réka kettese után pedig megérkezett a hazai időkérés, mely után Dubei vágott be egy triplát, majd Juhász újabb villanásával hét pontra duzzadt a különbség. 

A második negyed végén ismét felgyorsult a játék, mindkét oldalon repkedtek a szabálytalanságok és a hárompontosok is, az eredményt látva pedig elégedettek lehettünk, hiszen 52-41-es magyar vezetéssel vonulhattak szünetre a felek. Az utolsó pontokat Aho Nina tette be a közösbe, majd egy remek védekezéssel jöhetett is a dudaszó. Összességében Völgyi együttese mutatós, gyors és hatékony támadójátékot produkált, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az 52 szerzett pont, azonban a védekezés terén néha túl könnyű kosarakat szereztek a törökök, ezért sem lehetett nagyobb a magyar előny.

Hamar lefeleződött a magyar előny

A szünet után sokat kellett várni az első kosárra, ám sajnos az a törököktől érkezett, sőt rögtön két hármast is bevágtak. A magyar csapat a negyedik percben, Juhász büntetői révén szerezte meg az első pontjait, majd több kemény védekezés, és Nina kettesével visszaállt a kilencpontos előny. Az első két negyeddel szemben a folytatás közel sem hozott akkora tűzijátékot, sokkal inkább a védekezés dominált.

Juhász nem sok pihenőt kapott Völgyitől, bár ez érthető is volt, hiszen a Galata centere − miután pár percet ült a kispadon − remek védekezésekkel, sőt labdaszerzéssel tért vissza. A kemény játék a hazaiakon csattant először, amikor a nyolcadik percben kigyűltek a csapathibák, így Yvonne Turner egy sima fault után mehetett a büntetőre, és mindkettőt bedobta. A negyed végén aztán ismét Magyarország kerekedett felül, az eredményjelző pedig 66-52-t mutatott az utolsó felvonás előtt.

Dorka Juhasz of Hungary looks on during the Women's World Cup 2026 Qualifier between Turkiye and Hungary at Turkcell Basketball Development Center in Istanbul, Turkey, on March 17, 2026. (Photo by Yagiz Gurtug/NurPhoto) (Photo by Yagiz Gurtug / NurPhoto via AFP)
Juhász Dorka kulcsember volt a sorsdöntő mérkőzésen
Fotó: YAGIZ GURTUG / NurPhoto

Hiába a nagy előny, nem jött könnyen a siker

Ahogyan arra számítani lehetett, a törökök nekiestek a magyar csapatnak, és Juhász kosara után tíz ponton belülre kerültek. Völgyi reagált az eseményekre, egyből időt kért, majd Dubei vágott be egy újabb hármast, Juhász pedig tovább növelte a különbséget. Bármivel próbálkoztak a törökök, egyszerűen nem tudtak közelebb férkőzni, hiszen a magyar válogatott mindig időben tudott válaszolni a zárkózásra. A hatodik percben aztán Dubei is megdobta a 14. pontját, innentől kezdve pedig világossá vált, hogy Magyarország 28 év után ott lesz a világbajnokságon.

Az utolsó percek fegyelmezett magyar kosárlabdát hoztak, Lelik vezetésével lelassult a játékunk, de így is újabb pontok érkeztek az eredményjelzőre. A legtöbb egységet végül Juhász Dorka (24) szerezte, míg Takács-Kiss Virág 17 pontot, Dubei Debóra 16-ot és Lelik Réka is 10 fölé került. A magyar női kosárlabda-válogatottat tehát nem törte meg, hogy a csoporton belül nem alakultak kedvezően az eredmények, és végül a tabella második helyén, 1998 után ismét kijutott a világbajnokságra. A világeseményről Kanada és Argentína marad le.

Eredmény:

Törökország-Magyarország 74−89 (25−25,16−27,11−14,22−23)

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!