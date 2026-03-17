Argentína a japánok ellen, míg a kanadai válogatott a csoportelső Ausztrália ellen szenvedett vereséget, így kedd estére világossá vált, hogy a magyar női kosárlabda-válogatottnak nyernie kellett ahhoz, hogy 28 év után jegyet váltson a világbajnokságra. Völgyi Péter együttese az Isztambulban megrendezett vb-selejtező 2026-os kiírása során két-két győzelmet és vereséget jegyzett, de a Törökország elleni, harmadik sikerrel csapata kijutott a vb-re.

Vb-selejtező 2026: Németországban is megszólal a magyar himnusz

Vb-selejtező 2026: Magyarország Törökország ellen vívhatta ki a kijutást

A magyar női kosárlabda-válogatott hozta el a feldobást a mindent eldöntő mérkőzésen, majd sajnálatos módon az ellenfélhez ajándékozta a labdát, így a törökök kerültek előnybe. Juhász Dorka, a török Galatasaray kosarasa viszont remekül dobott, az első három percben nyolc pontot szerzett, ebből kettő dobás a triplavonalon kívülről érkezett. A kesztyűt a hazaiak is felvették, leginkább a lepattanók terén jeleskedtek, ezért is alakulhatott ki a fej-fej melletti küzdelem.

Völgyi Péter szövetségi kapitány támadószellemben küldte pályára csapatát, és ez a ponttermésen is meglátszódott, hiszen 25-25-ös döntetlennel zárult az első negyed. Ami a lőlapot illeti, a magyar csapat remekül triplázott, öt kísérletéből négyet is bevágott, a legtöbbet Juhász tette a közösbe, de Takács-Kiss Virág és Dubei Debora is elérték az öt pontot.

Juhász Dorka, a Galatasaray játékosa ismerős környezetben

Lehengerlően folytatta a magyar csapat

A játékrészt Zeynep Gül kosara indította, a török magas ember faulttal együtt helyezett be egy dobást, a magyar szurkolók szerencséjére azonban ezt Juhász szinte rögtön lemásolta. Lelik Réka kettese után pedig megérkezett a hazai időkérés, mely után Dubei vágott be egy triplát, majd Juhász újabb villanásával hét pontra duzzadt a különbség.

A második negyed végén ismét felgyorsult a játék, mindkét oldalon repkedtek a szabálytalanságok és a hárompontosok is, az eredményt látva pedig elégedettek lehettünk, hiszen 52-41-es magyar vezetéssel vonulhattak szünetre a felek. Az utolsó pontokat Aho Nina tette be a közösbe, majd egy remek védekezéssel jöhetett is a dudaszó. Összességében Völgyi együttese mutatós, gyors és hatékony támadójátékot produkált, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az 52 szerzett pont, azonban a védekezés terén néha túl könnyű kosarakat szereztek a törökök, ezért sem lehetett nagyobb a magyar előny.