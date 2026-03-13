Nem játszott jól Xavier Pascual csapata a Bajnokok Ligája csoportkörének zárómeccsén. A One Veszprém 33-38-as vereséget szenvedett az Aalborg ellen, a rájátszásban a Paris Saint-Germain ellen kell kiharcolni a továbbjutást. A Veszprém Handball Zrt. vezérigazgatója, Dr. Bartha Csaba pénteken megszólalt, a klub honlapján osztotta meg gondolatait.

Ezt nem engedheti meg magának a Veszprém

Bartha szerint „egy 50 éves hagyományokkal büszkélkedő, biztos hátterű klub ilyen szereplést nem engedhet meg magának”. A vezérigazgató szerint a Veszprém teljesítménye elmaradt a várakozásoktól a BL-csoportkörben és úgy érzi, most meg kell húznia egy vonalat. A klub honlapjára kikerülő bejegyzésben Bartha részletesen taglalja a megkezdett, tudatos építkezést.

„Most vonalat kell húznom. Azt gondolom, hogy 2024 nyarán, az akkori helyzet ismeretébe egy háromszoros BL-győztes vezetőedző szerződtetése jó és iránymutató első lépés volt. Tudatosan építkezhettünk, stabilitást teremthettünk. Az első évben magyar és klubvilágbajnoki címet szereztünk, döntőt játszottunk a Magyar Kupában, a BL Final Fourról pedig mindössze egy góllal maradtunk le. Ha belépőként nem is jó, de elfogadható eredménysor. A második idényből még csak egy sorozat ért véget, a klubvilágbajnokságon kétszeri hosszabbítás után kikaptunk ugyan a döntőben, de a fináléba jutással teljesítettük az alap elvárást.”