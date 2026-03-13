Nem játszott jól Xavier Pascual csapata a Bajnokok Ligája csoportkörének zárómeccsén. A One Veszprém 33-38-as vereséget szenvedett az Aalborg ellen, a rájátszásban a Paris Saint-Germain ellen kell kiharcolni a továbbjutást. A Veszprém Handball Zrt. vezérigazgatója, Dr. Bartha Csaba pénteken megszólalt, a klub honlapján osztotta meg gondolatait.
Ezt nem engedheti meg magának a Veszprém
Bartha szerint „egy 50 éves hagyományokkal büszkélkedő, biztos hátterű klub ilyen szereplést nem engedhet meg magának”. A vezérigazgató szerint a Veszprém teljesítménye elmaradt a várakozásoktól a BL-csoportkörben és úgy érzi, most meg kell húznia egy vonalat. A klub honlapjára kikerülő bejegyzésben Bartha részletesen taglalja a megkezdett, tudatos építkezést.
„Most vonalat kell húznom. Azt gondolom, hogy 2024 nyarán, az akkori helyzet ismeretébe egy háromszoros BL-győztes vezetőedző szerződtetése jó és iránymutató első lépés volt. Tudatosan építkezhettünk, stabilitást teremthettünk. Az első évben magyar és klubvilágbajnoki címet szereztünk, döntőt játszottunk a Magyar Kupában, a BL Final Fourról pedig mindössze egy góllal maradtunk le. Ha belépőként nem is jó, de elfogadható eredménysor. A második idényből még csak egy sorozat ért véget, a klubvilágbajnokságon kétszeri hosszabbítás után kikaptunk ugyan a döntőben, de a fináléba jutással teljesítettük az alap elvárást.”
Kiemeli, hogy a szezon legfontosabb időszaka következik: „a Magyar Kupa, a magyar bajnokság és a Bajnokok Ligája döntő fázisa még előttünk áll”.
„Rendkívül nehéz útra léptünk, mert rosszul szerepeltünk a csoportkörben. Sokkal nehezebb helyzetbe hoztuk magunkat, mint amire számítottunk. De még mindig van esélyünk. A csaknem 50 éves klubunk a maga történelmével még képes lehet elérni a céljait. Viszont nem tudom tovább elfogadni, hogy a csapat munkája, eredményessége ebben a mederben menjen tovább.”
Bartha hangsúlyozta, „hogy a szakmai irányítás a vezetőedző és a sportigazgató útmutatása szerint zajlik”. A múlt nyáron a tulajdonosi háttérrel egyeztetve extra kiadásokat vállalta, 17 helyen változott a keret, 16-szor a szakmai stáb kérésére. „Ludovic Fabregas távozása a kivétel, miatta senki sem felelős.”
„Minden más, legyen szó az élő szerződések kompenzációval való felbontásáról, a lejáró szerződésű játékosok elengedése, valamint az újak igazolása ingyen vagy transzferdíjjal, a stáb kérése és ezáltal felelőssége.”
„Úgy érzem, most közvetlen, markáns beavatkozásra van szükség részemről, de továbbra sem a taktikával vagy az edzésekkel kapcsolatban. Ennek jegyében azt a vezetői döntést hoztam, hogy a szezon elején közösen megfogalmazott célok esetleges nem teljesülése után kollektív felelősséget és markáns büntetést alkalmazok, amelyről a csapat és a szakmai stáb tagjait is tájékoztattam. Az első feladat most a PSG elleni BL-rájátszás sikeres teljesítése. Az elvárás lehetne ennél erősebb döntés, akár a szakmai stáb felállítása is. Úgy vélem, most először végig kell vinnünk a szezont, véglegesen értékelni az eredmények függvényében szabad. Lehet, az eredmények elmaradása miatt a nyáron majd súlyosabb döntéseket kell meghoznunk. Most nyomást gyakorlok, és ha ennek a csapat nem felel meg, annak további következményei lesznek” – olvasható a Veszprém hivatalos honlapján.
Bartha Csaba zárásul a klub szurkolóihoz szólt. Kifejezte, megérti az indulatokat, mert a Veszprémre mindig a küzdés, a munka és az egymásért való kiállás volt jellemző.
„Célunk nem csupán a válság kezelése, hanem vissza akarjuk állítani annak a stabil, erős, a nemzetközi porondon is versenyképes klubnak a hírnevét, ami mindig is jellemezte az Építőket. De ez nekünk, egyedül nem megy. Ehhez szükség van a szurkolóinkra is, szükségünk van rátok is! Hogy a pályán mutatott játék és az eredmény is méltó legyen a hagyományainkhoz.”