Lezárult a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportköre. A Veszprém házigazdaként 38-33-ra kikapott a dán Aalborg HB-től csütörtökön a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában, és fennállása legrosszabb csoportkörét zárta hét-hét győzelemmel és vereséggel.

Katasztrofálisan szerepelt a csoportkörben a Veszprém

Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Katasztrofálisan szerepelt a csoportkörben a Veszprém

A hazaiak keretéből Bjarki Már Elísson, a vendégektől Alec Smit és Marinus Munk hiányzott. A Veszprém annak tudatában készült a találkozóra, hogy elméletileg még a csoport harmadik helye is elérhető számára, az Aalborg viszont már biztos másodikként érkezett Magyarországra.

Eredmény, csoportkör, 14. forduló, A csoport:

One Veszprém HC-Aalborg HB (dán) 33-38 (16-20)

lövések/gólok: 53/33, illetve 54/38

gólok hétméteresből: 1/2, illetve 3/4

kiállítások: 0, illetve 6 perc

Az elmúlt időszak rossz formájára utalva a hazai szurkolók "A hűségünk örök, a türelmünk nem" feliratú molinót függesztettek ki a kezdésénél, ráadásul a lelátó a meccs folyamán többször elhalkult, ami korábban nem volt jellemző a Veszprém Arénában.

A kedvencek lőtték a meccs első két gólját, majd 4-1 után sorozatban háromszor talált be a dán bajnokság listavezetője. Annak ellenére szoros volt a csata, hogy a hazaiak kapusa, Rodrigo Corrales remekelt. Rendre minden hazai találatra gyorsan érkezett válasz. Negyedóra alatt tíz, illetve kilenc gól esett, azaz a védelmek nem voltak hatékonyak.

A 17. percben először vezettek a vendégek (10-11), igaz, csak rövid időre, ugyanakkor látszott, hogy próbálják gyorsítani a játékot, hogy megnehezítsék a cseréket. Corrales még hétméterest is hárított, ez még a drukkerek hangját is meghozta. Sorozatban ötször volt eredményes a Veszprém - különösen Luka Cindric volt elemében -, erre időt kértek a dánok, majd közel hat perc után találtak be ismét, ráadásul megszakítás nélkül háromszor. Ekkor pedig a veszprémiek kértek időt, de az egyenlítést, illetve a fordítást így sem tudták megakadályozni (15-16).

A szünet előtt nyolc percig nem talált be a Veszprém, miközben sorozatban nyolc gólt kapott, a drukkerek pedig ébresztőt kiabáltak vagy éppen fütyültek. Hol a csapatunk? - kérdezték 16-20-as állásnál, közvetlenül a szünet előtt.