„A huszadik perctől katasztrófa volt, ami történt. A nulla-nyolcas sorozat földhöz vágott minket. Próbáltunk visszajönni a meccsbe, de sajnos hiába kerültünk egyszer-egyszer közelebb, visszakapaszkodni nem tudtunk" – közölte a spanyol szakvezető a Veszprém vereségét követően a sajtótájékoztatón.

A Veszprém játékosai a meccs után

Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

A Veszprém még soha nem volt hasonló helyzetben

Ligetvári Patrik leszögezte: sajnálja, hogy így alakult a találkozó, hiszen jól kezdtek, húsz percig minden rendben ment, utána viszont szinte ugyanaz történt velük, ami a szezonban már oly sokszor.

„Olyan szériába keveredtünk, amibe ilyen szinten nem lehet. Nulla-nyolcas sorozat nincs... Ezt cipeltük végig, ezt ilyen jó csapat ellen büntetlenül nem lehet megtenni. Ha nem is mi vagyunk a legesélyesebbek, még semmi sem veszett el. Csak most már sokkal nehezebb lesz célba érni" – ismerte el a válogatott védekező-specialista az MTI beszámolója szerint.

Csapata hét-hét győzelemmel és vereséggel, vagyis 14 ponttal teljesítette a csoportkört. A 2015/16-os idény óta vannak nyolc csapatos csoportok a férfi BL-ben, azóta a Veszprém még soha nem zárt ennyi vereséggel és ilyen kevés ponttal. Eddigi negatív rekordja a 2021/22-es szezonban elszenvedett öt vereség és 17 pont volt.

Ezt követően az is kiderült, hogy a Paris Saint-Germain vár a Veszprém csapatára a Bajnokok Ligája rájátszás első fordulójában, a negyeddöntőbe jutásért. A csoportkör utolsó fordulójában, csütörtök este a francia HBC Nantes 37-34-re nyert a csoportelső Füchse Berlin otthonában, ezzel eldőlt, hogy a Veszprém ötödik lett a csoportjában. Továbbjutás esetén a német bajnok Füchse Berlin lesz a bakonyiak ellenfele a legjobb nyolc között.

Az már kora este eldőlt, hogy a Szeged a lengyel Industria Kielcével találkozik, továbbjutás esetén pedig a kézilabda-BL-címvédő német SC Magdeburg vár rá.

Rosta Miklós egy gólt lőtt a már biztos kieső román Dinamo Bucuresti együttesében, amely 30-29-re kikapott a portugál Sporting CP otthonában. A Fazekas Gergőt, Szita Zoltán és Ilic Zorant foglalkoztató lengyel Orlen Wisla Plock éppen a lisszaboniakkal csatázik majd, a negyeddöntőben pedig a dán Aalborg HB következhet számára.