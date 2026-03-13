„A huszadik perctől katasztrófa volt, ami történt. A nulla-nyolcas sorozat földhöz vágott minket. Próbáltunk visszajönni a meccsbe, de sajnos hiába kerültünk egyszer-egyszer közelebb, visszakapaszkodni nem tudtunk" – közölte a spanyol szakvezető a Veszprém vereségét követően a sajtótájékoztatón.
A Veszprém még soha nem volt hasonló helyzetben
Ligetvári Patrik leszögezte: sajnálja, hogy így alakult a találkozó, hiszen jól kezdtek, húsz percig minden rendben ment, utána viszont szinte ugyanaz történt velük, ami a szezonban már oly sokszor.
„Olyan szériába keveredtünk, amibe ilyen szinten nem lehet. Nulla-nyolcas sorozat nincs... Ezt cipeltük végig, ezt ilyen jó csapat ellen büntetlenül nem lehet megtenni. Ha nem is mi vagyunk a legesélyesebbek, még semmi sem veszett el. Csak most már sokkal nehezebb lesz célba érni" – ismerte el a válogatott védekező-specialista az MTI beszámolója szerint.
Csapata hét-hét győzelemmel és vereséggel, vagyis 14 ponttal teljesítette a csoportkört. A 2015/16-os idény óta vannak nyolc csapatos csoportok a férfi BL-ben, azóta a Veszprém még soha nem zárt ennyi vereséggel és ilyen kevés ponttal. Eddigi negatív rekordja a 2021/22-es szezonban elszenvedett öt vereség és 17 pont volt.
Ezt követően az is kiderült, hogy a Paris Saint-Germain vár a Veszprém csapatára a Bajnokok Ligája rájátszás első fordulójában, a negyeddöntőbe jutásért. A csoportkör utolsó fordulójában, csütörtök este a francia HBC Nantes 37-34-re nyert a csoportelső Füchse Berlin otthonában, ezzel eldőlt, hogy a Veszprém ötödik lett a csoportjában. Továbbjutás esetén a német bajnok Füchse Berlin lesz a bakonyiak ellenfele a legjobb nyolc között.
Az már kora este eldőlt, hogy a Szeged a lengyel Industria Kielcével találkozik, továbbjutás esetén pedig a kézilabda-BL-címvédő német SC Magdeburg vár rá.
Rosta Miklós egy gólt lőtt a már biztos kieső román Dinamo Bucuresti együttesében, amely 30-29-re kikapott a portugál Sporting CP otthonában. A Fazekas Gergőt, Szita Zoltán és Ilic Zorant foglalkoztató lengyel Orlen Wisla Plock éppen a lisszaboniakkal csatázik majd, a negyeddöntőben pedig a dán Aalborg HB következhet számára.
A rájátszás első körében a párharcok első mérkőzéseit április 1-én és 2-án, a visszavágóit egy héttel később játsszák. A Szeged és a Veszprém is hazai pályán kezd, és a visszavágót idegenben játssza.
Az A csoport végeredménye: 1. Füchse Berlin (német) 22 pont, 2. Aalborg HB (dán) 21, 3. Industria Kielce (lengyel) 17, 4. HBC Nantes (francia) 16, 5. One Veszprém HC 14, 6. Sporting CP (portugál) 12, 7. Dinamo Bucuresti (román) 4, 8. Kolstad HB (norvég) 4
A B csoport végeredménye: 1. Barcelona (spanyol) 26 pont, 2. SC Magdeburg (német) 23, 3. Orlen Wisla Plock 18, 4. Paris Saint-Germain (francia) 13, 5. GOG (dán) 13, 6. OTP Bank-Pick Szeged 11, 7. Eurofarm Peliszter (északmacedón) 6, 8. PPD Zagreb (horvát) 2