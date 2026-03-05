A vendégek az első két percben három gólt dobtak és egyet sem kaptak, a tizedik percben viszont már a franciák vezettek 5-4-re. A magyar bajnoki címvédő csakhamar újra előnybe került, mert hatékonyabban lőtt kapura, mint ellenfele, Rodrigo Corrales pedig remekül védett. Öt perccel az első félidő vége előtt már négy találat volt a különbség, a szünetben pedig 18-15-re vezetett a Veszprém.
A Veszprém óriási előnyt herdált el
A második felvonásban sem változott a játék képe, minden játékelemben jobbak, hatékonyabbak voltak a vendégek, több szerencséjük is volt, és a 44. percben első alkalommal vezettek öt, majd hat góllal – írja az MTI.
Erre a Nantes egy 4-0-s sorozattal reagált, játékosai lendületbe kerültek, Ivan Pesic bravúrosan védett, a túloldalon viszont sokasodtak a hibák. Az 53. percben egy 7-1-es szakasz végén egyenlítettek a franciák, akik 5-4 és 6-5 után 32-31-nél, másfél perccel a vége előtt harmadszor vezettek a meccsen. Az utolsó veszprémi támadás nem zárult góllal, az utolsó hazai akció viszont igen, így a Nantes 33-31-re győzött.
Ahmed Hesam hét, Ahmed Adel négy góllal, Rodrigo Corrales 12 védéssel zárt. A túloldalon Kauldi Odriozola hét, Aymeric Minne hat, Noam Leopold öt találattal, Ivan Pesic 16 védéssel vette ki részét a sikerből.
A két csapat ötödik egymás elleni BL-mérkőzésén a Veszprém három siker mellett másodszor kapott ki.
A hét győzelemmel és hat vereséggel álló bakonyiak egy hét múlva hazai pályán a dán Aalborg HB ellen zárják a BL csoportkörét. Az öt sikerrel és nyolc vereséggel rendelkező, sorozatban négy kudarcnál járó Szeged jövő szerdán a három magyar válogatott kézilabdázót foglalkoztató lengyel bajnok Orlen Wisla Plock vendége lesz. A két magyar együttesnek már biztosan játszania kell a rájátszás első körében.
Bajnokok Ligája, csoportkör, 13. forduló, A csoport:
HBC Nantes (francia)-One Veszprém HC 33-31 (15-18)
lövések/gólok: 52/33, illetve 54/31
gólok hétméteresből: 4/2, illetve 4/1
kiállítások: 4, illetve 4 perc