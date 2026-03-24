Szolnokon elindul a magyar vízilabda központi akadémiája, miután a helyi aréna a szövetség tulajdonába került. A vízilabda-komplexum a korosztályos válogatottak specifikus fejlesztési bázisa lesz - jelentette be kedden sajtótájékoztatón Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár.

Elindul a magyar vízilabda központi akadémiája

Fotó: Bruzák Noémi / MTI Fotószerkesztõség

Mint elmondta, az újkori olimpiák történetében 9 arany-, 3 ezüst- és 5 bronzérmével Magyarország a legeredményesebb nemzet vízilabdában, a cél pedig az, hogy ezt a helyét megőrizze, és a Los Angeles-i játékokon is a dobogóért küzdjön mind a férfi, mind a női csapat.

Schmidt Ádám megjegyezte, az éremesélyes válogatottak között rendkívül kicsi a különbség. Hangsúlyozta, „ezeket a nüanszokat szeretnénk a magunk oldalára fordítani minden lehetséges újítással, fejlesztéssel”.

Az államtitkár közölte, hogy a Tiszaligetben található uszoda mellett lesz még egy vizes felület, valamint megkezdődött a tervezése egy központi épületnek, amely szálláshelyként, konferencia-helyszínként, sportegészségügyi és kondicionális központként üzemel majd. Hozzátette, a 16,7 milliárdos állami támogatásból megvalósuló projektben a második uszoda már idén elkészülhet, míg a központi épület 2027 végén, 2028 elején kerülhet átadásra, ezzel is segítve már a Los Angeles-i olimpiára való felkészülést.

Madaras Norbert, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke hangsúlyozta, hogy ellentétben a többi labdajátékkal, vízilabdában más értelmet nyer az akadémia, mint intézmény:

„Ez valóban a magyar vízilabda akadémiája lesz, a szövetség égisze alatt, amelyben kizárólag a korosztályos válogatott kerettagok minden korábbinál magasabb szintű fejlesztése a cél. Azaz itt nem egy klub üzemelteti az akadémiát, amely aztán csapatokat indít a bajnokságokban, nálunk az egyéni képzésen és a válogatott csapatépítésen lesz a hangsúly. Eltökélt szándékunk, hogy a legjobb körülmények között készítsük fel a játékosokat arra, hogy a legjobbak legyenek” – hangsúlyozta.

Az MVLSZ első embere jelezte, az új bázis a felnőtt válogatottak számára is nyitva áll, azaz ha a kapitányok szeretnének kicsit elvonulni a csapataikkal a felkészülési időszakban, akkor várja őket Szolnok. „Egyszerre lesz akadémia és edzőközpont, talán ez írja le a legjobban, mit fogunk megvalósítani” – emelte ki Madaras Norbert. Hozzátette, hogy hasonló bázissal egyedül a spanyolok rendelkeznek, akiknél lehet is látni ennek az eredményét.