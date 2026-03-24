Szolnokon elindul a magyar vízilabda központi akadémiája, miután a helyi aréna a szövetség tulajdonába került. A vízilabda-komplexum a korosztályos válogatottak specifikus fejlesztési bázisa lesz - jelentette be kedden sajtótájékoztatón Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár.
Mint elmondta, az újkori olimpiák történetében 9 arany-, 3 ezüst- és 5 bronzérmével Magyarország a legeredményesebb nemzet vízilabdában, a cél pedig az, hogy ezt a helyét megőrizze, és a Los Angeles-i játékokon is a dobogóért küzdjön mind a férfi, mind a női csapat.
Schmidt Ádám megjegyezte, az éremesélyes válogatottak között rendkívül kicsi a különbség. Hangsúlyozta, „ezeket a nüanszokat szeretnénk a magunk oldalára fordítani minden lehetséges újítással, fejlesztéssel”.
Az államtitkár közölte, hogy a Tiszaligetben található uszoda mellett lesz még egy vizes felület, valamint megkezdődött a tervezése egy központi épületnek, amely szálláshelyként, konferencia-helyszínként, sportegészségügyi és kondicionális központként üzemel majd. Hozzátette, a 16,7 milliárdos állami támogatásból megvalósuló projektben a második uszoda már idén elkészülhet, míg a központi épület 2027 végén, 2028 elején kerülhet átadásra, ezzel is segítve már a Los Angeles-i olimpiára való felkészülést.
Madaras Norbert, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke hangsúlyozta, hogy ellentétben a többi labdajátékkal, vízilabdában más értelmet nyer az akadémia, mint intézmény:
„Ez valóban a magyar vízilabda akadémiája lesz, a szövetség égisze alatt, amelyben kizárólag a korosztályos válogatott kerettagok minden korábbinál magasabb szintű fejlesztése a cél. Azaz itt nem egy klub üzemelteti az akadémiát, amely aztán csapatokat indít a bajnokságokban, nálunk az egyéni képzésen és a válogatott csapatépítésen lesz a hangsúly. Eltökélt szándékunk, hogy a legjobb körülmények között készítsük fel a játékosokat arra, hogy a legjobbak legyenek” – hangsúlyozta.
Az MVLSZ első embere jelezte, az új bázis a felnőtt válogatottak számára is nyitva áll, azaz ha a kapitányok szeretnének kicsit elvonulni a csapataikkal a felkészülési időszakban, akkor várja őket Szolnok. „Egyszerre lesz akadémia és edzőközpont, talán ez írja le a legjobban, mit fogunk megvalósítani” – emelte ki Madaras Norbert. Hozzátette, hogy hasonló bázissal egyedül a spanyolok rendelkeznek, akiknél lehet is látni ennek az eredményét.
Berkó Attila, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főispánja elmondta, Szolnok számára hatalmas büszkeség, hogy a város neve és a vízilabda immár nem csupán a sokszoros magyar bajnok, Bajnokok Ligája-győztes klubbal forr össze, hanem a jövőben a magyar válogatottak is rendszeres vendégek lesznek a Tiszaligetben.
Az eseményen felszólalt még egy szolnoki kötődésű szakember: a jelenleg is ott élő Cseh Sándor. A vb- és Eb-ezüstérmes női válogatott szövetségi kapitánya a korábbi években a korosztályos válogatottakért felelt.
„Korábban nagy munka volt, hogy a sok utánpótlás válogatottat rendszerbe tudjuk fogni, legalább annyira kellett erre figyelni, mint a szakmai munkára. Eddig is jó körülmények között volt a magyar utánpótlás, most viszont az elméleti tudáshoz jön egy létesítmény is, amihez hozzá lehet kötni a magyar vízilabdát” – fogalmazott.
Varga Zsolt, a férfiválogatott szakvezetője kiemelte, sokat dolgoztak az elmúlt években azon, miképpen lehetne egységesíteni egy tesztrendszert, most egy óriási lépést tehetnek ebbe az irányba.
Ez egy új otthon a vízilabda számára. Egy remek lehetőség arra, hogy több területen is előre tudjunk lépni”
– fogalmazott a szakember, aki a közelgő világkupával kapcsolatban leszögezte, azoknak a játékosoknak szeretne lehetőséget adni, akik a Los Angeles-i olimpiáig odaérhetnek még a 13 fős ötkarikás keretbe.