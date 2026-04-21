Németországban marad a magyar válogatott kapusa. A HSG Wetzlar honlapjának keddi tájékoztatása szerin a 34 éves, 52-szeres magyar válogatott kapus, Bartucz László szerződése két idényre szól, és független attól, hogy a csapat melyik bajnoki osztályban szerepel.

Nagy hagyományokkal rendelkező klubhoz igazol Bartucz László

Mivel az élvonalbeli MT Melsungen montenegrói kapusa, Nebojsa Simic felépült súlyos térdsérüléséből, Bartucz nagyon kevés lehetőséget kap, és március közepén hivatalossá vált, hogy egy idény után távozik. Őt tavaly Michael Allendorf szerződtette a klubhoz, aki azonban októberben távozott, és immár a HSG Wetzlar sportigazgatójaként tevékenykedik.

„A melsungeni időszakban nagyon jól megismertem Lászlót, és a sportolói kvalitásai mellett elsősorban a karakterét értékelem. Vele rengeteg tapasztalat és nyugalom érkezik a kapuba, ami számunkra nagyon fontos” – magyarázta.

Bartucz tavaly nyárig kizárólag a magyar NB I-ben játszott

„Nagyon örülök, hogy egy ilyen nagy hagyományokkal rendelkező klubhoz igazolhatok. Sok kiváló kapus viselte már a Wetzlar mezét, ez lenyűgözött és inspirált. Ugyanakkor vonzanak azok a sportági perspektívák, amelyek itt kínálkoznak, és amelyek fejlesztésében a jövőben én is részt szeretnék venni” – nyilatkozott a játékos.

A Wetzlar hat fordulóval az idény vége előtt az utolsó előtti (17.) helyen áll a Bundesliga tabelláján, de hátránya csupán egy pont a 16. helyezett GWD Mindennel szemben.

Bartucz az M1 aktuális csatornán elmondta: a családjával együtt mindenképpen szeretett volna Németországban maradni, másrészt az volt a legfontosabb számára, hogy játéklehetőséget kapjon, Wetzlarban pedig első számú kapusként számolnak vele, vagyis ez egy nagyon fontos része volt az átigazolásának.

Hozzátette: a német másodosztály is nagyon erős bajnokság, a klub pedig kiesés esetén olyan keretet szeretne összerakni, amellyel azonnal visszajut a Bundesligába.

A Szerbia elleni, május világbajnoki selejtezőről a kapus elmondta: nagyon várja a két találkozót.