A férfi kézilabda NB I pénteki bajnoki mérkőzésén utolsó másodperces gól döntötte el a három pont sorsát. A szenvedő fél a győri ETO University HT volt, amely 24-24-es állásásnál engedte be a mindent eldöntő találatot.

Elképesztő végjátékkal ért véget a győri ETO University HT Tatabánya elleni bajnoki mérkőzése, amely egészen az utolsó hazai támadásig döntetlenre állt, de aztán megvillant a vendégek brazil légiósa, Patrick Toniazzo Lemos. 

Drámai módon kapott ki az ETO
Fotó: gyorietouni.hu

Üresen maradt az ETO kapuja, megfizetett érte

A hajrában előbb a hazaiak, majd a vendégek produkáltak 4-0-s sorozatot. Az utolsó perc 24-24-es döntetlenről indult, azonban a Tatabánya utolsó támadása nem zárult góllal, a Győr utolsó akciója során pedig a vendégek brazil légiósa, Patrick Toniazzo Lemos a saját hatosvonalán megszerezte a labdát és nagy bravúrral az üresen hagyott hazai kapuba dobta.

Ezzel a drámai győzelemmel a Tatabánya mindkét pontot elvitte Győrből a férfi kézilabda NB I 22. fordulójában, és még mindig reális esélye van arra, hogy felmásszon a bajnoki döntőt érő második pozícióba. A Bányász a NEKA ellen játssza következő mérkőzését a férfi kézilabda Magyar Kupa elődöntőjében.

Eredmény:

ETO University HT-MOL Tatabánya KC 24-25 (12-14)

