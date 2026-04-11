Elképesztő végjátékkal ért véget a győri ETO University HT Tatabánya elleni bajnoki mérkőzése, amely egészen az utolsó hazai támadásig döntetlenre állt, de aztán megvillant a vendégek brazil légiósa, Patrick Toniazzo Lemos.

Drámai módon kapott ki az ETO

Üresen maradt az ETO kapuja, megfizetett érte

A hajrában előbb a hazaiak, majd a vendégek produkáltak 4-0-s sorozatot. Az utolsó perc 24-24-es döntetlenről indult, azonban a Tatabánya utolsó támadása nem zárult góllal, a Győr utolsó akciója során pedig a vendégek brazil légiósa, Patrick Toniazzo Lemos a saját hatosvonalán megszerezte a labdát és nagy bravúrral az üresen hagyott hazai kapuba dobta.

Ezzel a drámai győzelemmel a Tatabánya mindkét pontot elvitte Győrből a férfi kézilabda NB I 22. fordulójában, és még mindig reális esélye van arra, hogy felmásszon a bajnoki döntőt érő második pozícióba. A Bányász a NEKA ellen játssza következő mérkőzését a férfi kézilabda Magyar Kupa elődöntőjében.

Eredmény:

ETO University HT-MOL Tatabánya KC 24-25 (12-14)