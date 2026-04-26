A Tatabánya korábban a norvég Naerbö IL és Runar Sandefjord, illetve a svájci HSC Suhr Aarau és a török Nilüfer Belediyespor együttesét búcsúztatta a kézilabda Európa Kupa mostani kiírásában. Keretéből ezúttal Josip Sarac, Terjék Roland és Temesvári Gábor hiányzott.

Kétgólos hátránybóé várja az Európa Kupa elődöntőjének visszavágóját a Tatabánya

Hátrányban a Tatabánya az Európa Kupa elődöntőjében

Remekül kezdett a magyar csapat, 3-0-ra, majd 5-2-re is vezetett, de egy 4-0-s sorozattal fordítottak a házigazdák. Ebben az időszakban még látszott, hogy a csapatok nem ismerik egymást és inkább az Izvidac stílusa dominált és akarata érvényesült. Egy 4-1-es szériát követően már három találat volt a különbség, de ezután lassult a játék tempója, a vendégek pedig egy 5-1-es sorozattal válaszoltak és a 28. percben megint ők vezettek.

A szünetre 17-16-os bosnyák előnynél mehettek a csapatok, a folytatásban pedig egy 6-2-es sorozattal ismét ellépett a legutóbbi három idény bosnyák bajnoka. Ekkor ragyogóan összeállt a Tatabánya védekezése, a csereként beállt Székely Mártonnak voltak védései, csapata egy 4-0-s szakasszal egyenlített. A hajrá az Izvidacnak sikerült jobban, és az is a hazaiaknak kedvezett, hogy lassult a játék irama. Egy 4-1-es szériával újra megléptek hárommal a bosnyákok, akik mindössze tíz lövést rontottak az egész meccsen.

Az Izvidac legutóbb 2024 decemberében veszített hazai pályán, ahol azóta minden tétmérkőzését megnyerte. Krakovszki Bence négyszer volt eredményes a vendégeknél, öten három góllal zártak, Andó Ariánnak pedig öt védése volt. A túloldalon Fahrudin Melic tíz, Diano Neris Cesko nyolc, Amer Sahinovic hat alkalommal talált be, Milos Knezevic öt védéssel zárt.

A másik ágon a Bognár Alexet foglalkoztató szlovén RK Celje PL szombaton házigazdaként 27-26-ra nyert az északmacedón GRK Ohrid ellen a párharc első meccsén.

Eredmény, elődöntő, első mérkőzés:

RK Izvidac (bosnyák)-MOL Tatabánya KC 33-31 (17-16)