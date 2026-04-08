Március 16-án, élő adásban sorsolták ki a női kézilabda Magyar Kupa négyes döntőjénke párosításait, mely során kiderült, hogy a 2025-2026-os szezonban biztosan nem lesz álomdöntő. A címvédő Ferencváros ugyanis rögtön megkapta ellenfélnek az ETO együttesét, míg a másik elődöntőben a Mosonmagyaróvár a DVSC ellen lép pályára Tatabányán.
ETO-Ferencváros az első mérkőzésen
A magyar szövetség szerdán hozta nyilvánosságra az elődöntők sorrendjét, illetve a szombati és a vasárnapi mérkőzések kezdési időpontját.
A legutóbbi négy szezonban kupagyőztes Ferencváros és a Bajnokok Ligája-címvédő Győr találkozója május 2-án 15.30-kor kezdődik. A Debrecen és a Mosonmagyaróvár 18.15-től játszik egymással. Vasárnap a döntő 18.30-kor kezdődik.
A női Magyar Kupa négyes döntőjének programja:
május 2., szombat:
elődöntők:
Győri Audi ETO KC - FTC-Rail Cargo Hungaria 15.30
Motherson Mosonmagyaróvári KC-DVSC Schaeffler 18.15
május 3., vasárnap:
helyosztók:
a 3. helyért 15.45
döntő 18.30
