Március 16-án, élő adásban sorsolták ki a női kézilabda Magyar Kupa négyes döntőjénke párosításait, mely során kiderült, hogy a 2025-2026-os szezonban biztosan nem lesz álomdöntő. A címvédő Ferencváros ugyanis rögtön megkapta ellenfélnek az ETO együttesét, míg a másik elődöntőben a Mosonmagyaróvár a DVSC ellen lép pályára Tatabányán.

ETO-Ferencváros az első mérkőzésen

A magyar szövetség szerdán hozta nyilvánosságra az elődöntők sorrendjét, illetve a szombati és a vasárnapi mérkőzések kezdési időpontját.

A legutóbbi négy szezonban kupagyőztes Ferencváros és a Bajnokok Ligája-címvédő Győr találkozója május 2-án 15.30-kor kezdődik. A Debrecen és a Mosonmagyaróvár 18.15-től játszik egymással. Vasárnap a döntő 18.30-kor kezdődik.

A női Magyar Kupa négyes döntőjének programja:

május 2., szombat:

elődöntők:

Győri Audi ETO KC - FTC-Rail Cargo Hungaria 15.30

Motherson Mosonmagyaróvári KC-DVSC Schaeffler 18.15

május 3., vasárnap:

helyosztók:

a 3. helyért 15.45

döntő 18.30