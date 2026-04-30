Érzelmileg teljesen ellentétes állapotban lévő magyar csapatokat láttunk a női kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntői után. A Fradi az MVM Dome-ba vezető út utolsó kanyarjában bukott el, a Győri ETO viszont címvédőként újra ott van a négyes döntőben. Hétfőn már a sorsolás is lezajlott, Per Johanssonék pedig egy olyan francia csapattal találkoznak, amely korábban egy korszakos győri menetelést állított meg.
Újabb évet csúszik a BL-álom a Fradi kiesése után
Az FTC a Metz elleni visszavágón hatalmasat küzdött, de önmaga 10 perces rövidzárlatát nem tudta ledolgozni. Jesper Jensen csapata döntetlent ért el az odavágón, így remek helyzetben volt, ráadásul a játékosok is sikerre éhesen várták a meccset. A Fradi jól kezdett és tartotta magát, rendre válaszolni tudott a metzi rohamokra. Aztán jött az első félidő utolsó tíz perce, ami mindent megváltoztatott.
Fej-fej mellett haladtak a csapatok, 12-12-ig még az alkalmanként a hazaiak felé lejtő pályán is otthonosan mozgott a Fradi. Ekkor azonban a Metz egy 6-0-s rohammal elhúzott, a szünetre pedig 18-12-es előnnyel vonult. A Bajnokok Ligája legfelsőbb polcán, a négyes döntő előtti lépcsőn egy ilyen leolvadás sajnos nem fér bele, az első félidő utolsó 9 percében nem lőtt gólt a zöld-fehér csapat. A Fradi keményen védekezett, annyira viszont talán nem, hogy a kiállítási arány 1-5 legyen az első 30 percben. Ami viszont ennél is érdekesebb, a játékvezetők összesen hat kiállítással sújtották a Ferencváros, és egy kétperccel a Metz csapatát.
Ha egy héttel visszalapozunk a naptárban, és megnézzük az odavágó kiállítási statisztikáit, azt látjuk, hogy az FTC egy, a vendég Metz pedig öt alkalommal kényszerült emberhátrányban kézilabdázni. Kísérteties, mintha szinte megegyező lenne. A különbség csupán annyi, hogy az első 30 percben a Metz Érden 4 percet játszott emberhátrányban, a Fradi Franciaországban pedig tízet.
A kiesés után Jesper Jensen vezetőedző nyilván csalódott volt, de az interjúban többször is elmondott egy mondatot, ami akár utalhat is a sok meccs eleji kétperces büntetésre.
„Nagyon elégedetlen vagyok az első tizenöt perccel” – fogalmazott az FTC vezetőedzője. Az viszont egyértelmú, hogy a párharc nem ebben a szakaszban ment el. A Fradi ekkor tartotta a lépést ellenfelével, sorra lőtte a gólokat, ami viszont problémát okozott, az a fentebb is említett kétperces kiállítások. Jensen elégedetlenségének alapja lehet a védekezés. A játékvezetők ugyan könnyű síppal ítéltek meg néhány szituációt, az FTC-védők viszont rendre lemaradtak, elkéstek. Támadásban pedig a zöld-fehéreknek minden gólért meg kellett küzdeniük.
Összességében a Fradinak minden esélye megvolt arra, hogy kvalifikálja magát a négyes döntőre, de a Metz egy kicsivel jobb volt a párharc során. Jesper Jensen jövőre még erősebben térhet vissza csapatával a Bajnokok Ligájába: Michala Möllerrel, Anna Kristiansennel, Lysa Tchaptchettel és Elizabeth Omoregie-vel felvértezve pedig közelebb kerülhetnek a hőn áhított célhoz.
Ami nem más, mint a Bajnokok Ligája megnyerése.
Kubatov Gábor, az FTC elnöke még 2023-ban tett közzé a Facebookon egy bejegyzést. Az április 29-én közzétett posztnak pedig elérkezett a harmadik évfordulója. Az elmúlt három idényben azonban még a négyes döntőbe jutás sem sikerült a Fradinak, egy kivételével, minden alkalommal a negyeddöntőben vérzett el. Jesper Jensen érkezésével egy teljesen új építkezés kezdődött, ami az első BL idényében sem mutatott rosszul. A dán edző az új érkezők beépítésével, a jelenlegi játékosok finomhangolásával jövőre joggal pályázik a budapesti négyes döntőre. Az MVM Dome-ban pedig bármi megtörténhet.
A Győri ETO berúgta az MVM Dome ajtaját, jön a címvédés?
A Győr megmutatta igazi erejét, és valóságos erődemonstrációt tartott a dán Odense elleni negyeddöntő visszavágóján. A lényegi kérdések már az odavágón eldőltek, akkor nyolccal nyert Per Johansson csapata, a visszavágón pedig úgy lőtt 40 gólt, hogy 13. percben még 5-5 állt az Audi Aréna eredményjelzőjén.
Ez az adat valami egészen szürreális. Abszolút dominancia: akkora tempót mentek, hogy 47 perc alatt 35 gólt szereztek. Ez kicsivel kevesebb, mint másfél percenkénti gólátlagot jelent a mérkőzés majdnem 80 százalékában. Egészen ritkán látni hasonlót BL-negyeddöntőben. A Győr sokszor gyakorlatilag átrohant az Odensén, ami fizikálisan is megsemmisítő a riválisokra nézve. A győri gépezet alapja a feszes védekezés és a stabil kapusteljesítmény, ami megteremti a lehetőséget a gyorsindításokhoz, valamint a rendezetlen védelem elleni támadások lebonyolításához. Egyszerűbben fogalmazva a könnyű gólok sorozatos eléréséhez.
A Győri ETO összesítésben 23 gólos sikerrel jutott be a négyes döntőbe, és egyértelművé tette: aki le akarja taszítani a trónról az MVM Dome-ban, annak élete meccsét kell játszania.
A keret összetétele mondhatni tökéletes, a szezon közben tapasztalt beállógondokat is kiküszöbölte a szakmai stáb. A négyes döntőbe jutott csapatok is joggal kvalifikáltak, de a győriek idei teljesítményét nézve, taktikai alapon szinte lehetetlen lesz őket megverni. Bő egy hónap maradt hátra a klubszezonból, Per Johansson vezetőedző előtt most az a feladat áll, hogy fenntartsa ezt a tüzet, de ugyanakkor meggátolja a túlpörgést és csapata a mostanihoz hasonló formában teljesítsen június 6-7-én az MVM Dome-ban.
A múlt kísértetei és a döntő kapuja
A lehengerlő továbbjutás után már-már hajlamosak lehetünk azt hinni, szinte biztos a címvédés, nincs olyan csapat, amely megállítja a Győrt. Hétfőn viszont sorsoltak Bécsben, és a női Bajnokok Ligája négyes döntőjében bizony nincs könnyű ellenfél. A Győr azzal a Brest Bretagne-nyal nézhet farkasszemet az elődöntőben, amely 2021-ben véget vetett az évekig tartó veretlenségi sorozatának.
A Győri ETO 2018 januárja és 2021-ben a budapesti négyes döntőig egy felfoghatatlan, 55 meccses veretlenségi szériát állított fel. A rendes játékidő döntetlennel ért véget, így a sorozat még 2021 októberéig 61 meccsesre duzzadt - végül az Odense tudott nyerni Győrben 28-35-re -, de a Brest megakadályozta, hogy a Győr sorozatban negyedszer is megnyerje a BL-t. A Brest volt az első csapat, amely rálelt az ellenszerre. Nem akartak gyorsabbak lenni az akkori Győrnél, mert tulajdonképpen ez lehetetlen volt. Fizikálisan őrölték fel őket, a 6-0-s védekezésükkel agyontördelték a játékot.
Per Johansson köztudottan imádja a videóelemzést és az ebben rejlő részleteket. A vezetőedzőnek idén pont azt kell elkerülnie, amibe 2021-ben az ETO belesétált. Nem engedhetik meg azt a luxust, hogy a Brest lelassíthassa, széttördelhesse a játékot. Ha a Győr beleáll a fizikális adok-kapok összecsapásba, az a franciáknak kedvez. Abban az esetben, ha a győriek viszont tudnak futni, és a negyeddöntőhöz hasonló tempót diktálni, akkor a Brest óriási bajban lesz.
A Győr és a Fradi szombaton éppen egymással csapnak majd össze a Magyar Kupa négyes döntőjének elődöntőjében.
A négyes döntő programja:
június 6., szombat - elődöntők:
Brest Bretagne (francia)-Győri Audi ETO KC 15.00 vagy 18.00
Metz HB (francia)-CSM Bucuresti (román) 15.00 vagy 18.00
június 7., vasárnap - helyosztók:
a 3. helyért 15.0
döntő 18.00