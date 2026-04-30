Érzelmileg teljesen ellentétes állapotban lévő magyar csapatokat láttunk a női kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntői után. A Fradi az MVM Dome-ba vezető út utolsó kanyarjában bukott el, a Győri ETO viszont címvédőként újra ott van a négyes döntőben. Hétfőn már a sorsolás is lezajlott, Per Johanssonék pedig egy olyan francia csapattal találkoznak, amely korábban egy korszakos győri menetelést állított meg.

Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztõség

Újabb évet csúszik a BL-álom a Fradi kiesése után

Az FTC a Metz elleni visszavágón hatalmasat küzdött, de önmaga 10 perces rövidzárlatát nem tudta ledolgozni. Jesper Jensen csapata döntetlent ért el az odavágón, így remek helyzetben volt, ráadásul a játékosok is sikerre éhesen várták a meccset. A Fradi jól kezdett és tartotta magát, rendre válaszolni tudott a metzi rohamokra. Aztán jött az első félidő utolsó tíz perce, ami mindent megváltoztatott.

Fej-fej mellett haladtak a csapatok, 12-12-ig még az alkalmanként a hazaiak felé lejtő pályán is otthonosan mozgott a Fradi. Ekkor azonban a Metz egy 6-0-s rohammal elhúzott, a szünetre pedig 18-12-es előnnyel vonult. A Bajnokok Ligája legfelsőbb polcán, a négyes döntő előtti lépcsőn egy ilyen leolvadás sajnos nem fér bele, az első félidő utolsó 9 percében nem lőtt gólt a zöld-fehér csapat. A Fradi keményen védekezett, annyira viszont talán nem, hogy a kiállítási arány 1-5 legyen az első 30 percben. Ami viszont ennél is érdekesebb, a játékvezetők összesen hat kiállítással sújtották a Ferencváros, és egy kétperccel a Metz csapatát.

Ha egy héttel visszalapozunk a naptárban, és megnézzük az odavágó kiállítási statisztikáit, azt látjuk, hogy az FTC egy, a vendég Metz pedig öt alkalommal kényszerült emberhátrányban kézilabdázni. Kísérteties, mintha szinte megegyező lenne. A különbség csupán annyi, hogy az első 30 percben a Metz Érden 4 percet játszott emberhátrányban, a Fradi Franciaországban pedig tízet.

A kiesés után Jesper Jensen vezetőedző nyilván csalódott volt, de az interjúban többször is elmondott egy mondatot, ami akár utalhat is a sok meccs eleji kétperces büntetésre.