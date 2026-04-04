Imre Bence a német Bundesligában is bizonyítja képességeit, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a Melsungen ellen dobott nyolc gólja, bár azt a mérkőzést elbukta a magyar válogatott kézilabdázó csapata. A német kaland azonban a végéhez közeledik, hiszen Imre a nyártól már a Veszprém kézilabdázója lesz, a Team Hungary Kaliforniai álom című podcastjében többek között arról is beszélt, amikor kijelentette, hogy számára csak a Fradi létezik.

Imre Bence a Fradi csapatától igazolt a Kielhez

Imre Bence megsértette a Fradi-szurkolókat?

A 23 éves szélső a Ferencvárosnál pallérozódott, 2024-ben onnan is igazolt Németországba, amikor is azt mondta, hogy számára csak a Fradi létezik.

„Amikor a Ferencvárostól eljöttem két éve, volt egy nagyon rosszul megfogalmazott mondatom, amit sajnos utána nem tudtam, csak most próbálom a teljesítményemmel levakarni” − idézte a Magyar Nemzet Imrét, akinek ferencvárosi kötődése aligha megkérdőjelezhető, hiszen édesanyja, Kökény Beatrix a Fradi kézilabdacsapatának Európa-bajnok, olimpiai és világbajnoki ezüstérmes legendája.

Nem tudom azt mondani, hogy nem így gondoltam, imádom a Ferencvárost, és akkor azt mondtam, hogy egy csapat van számomra, a Ferencváros. Ez most nyilván egy rosszul öregedő interjú, hogy a Veszprém játékosa leszek. Ebből sokat tudok tanulni, és abszolút megértem, hogy ez valakit bántott, sértett. Főleg gondolok itt a Ferencváros-szurkolókra. De azt se kell bizonyítanom, hogy ne lennék nagy fradista, mert anya harminc éve van a klubnál, ott nőttem fel, amikor tudok, kimegyek az összes focimeccsre, vízilabdára is. Nekem ez a fradizmus megmaradt

− tette hozzá a Kiel játékosa.