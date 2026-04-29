Az FTC-Rail Cargo Hungaria már január végén bejelentette jövő évi, 2026/2027-es keretét. A Fradi négy távozó mellett ugyanennyi érkezőről számolt be, a legnagyobb változás viszont a kapusposzton lesz. Máshol folytatja pályafutását Janurik Kinga és Laura Glauser is, az eddigi három helyett jövőre már csupán két bevethető kapussal számolhat Jesper Jensen vezetőedző. Szerdán azonban lesujtó hír érkezett a frissen szerződtetett dán válogatott Anna Kristensenről.

Mi történt a Fradi új kapusával?

Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Anna Kristensen hatalmas reményekkel érkezik a Népligetbe. A dán válogatott kapusa két-két vb-bronzzal és Eb-ezüsttel gazdagodott a legutóbbi négy nemzetközi világversenyen, a 2024-es Európa-bajnokságon ráadásul a legértékesebb játékosnak is választották. Kristensen jelenlegi csapata, a Team Esbjerg a Fradihoz hasonlóan, a negyeddöntős körben búcsúzott a Bajnokok Ligája küzdelmeitől - a kapus azonban nem lépett pályára a CMS Bucuresti elleni romániai visszavágón. Klubja most megindokolta, miért ült átöltözve végig a kispadon a világklasszis játékos.

„Anna Kristensennek megsérült a jobb könyöke a CSM Bucuresti elleni Bajnokok Ligája negyeddöntős mérkőzés bemelegítése közben, április 26-án vasánap” – olvasható a Team Esbjerg honlapján.

Kificamodott a könyöke, a későbbi vizsgálatok pedig szalagsérülést mutattak ki nála. Ennek következtében, sajnos a szezon hátralévő részében már nem játszhat a csapat színeiben.”

Ezzel tehát eldőlt, hogy Kristensen a CSM Bucuresti elleni első mérkőzésen lépett pályára utoljára az Esbjergben. A Fradi viszont aggódhat, mennyire súlyos új kapusa könyöksérülése, és felépül-e a következő idény kezdetére. Abban az esetben, ha nem lesz bevethető, Jesper Jensen vezetőedzőnek hirtelen kapusproblémái lehetnek, mivel a januárban közzétett keretben ketten szerepelnek. Lehetséges, hogy a Fradinak még igazolnia kell a posztra, hogy bebiztosítsa Böde-Bíró Blanka poszttársát.

Az FTC-Rail Cargo Hungaria legközelebb a Magyar Kupa elődöntőjében lép pályára szombaton a Győri Audi ETO KC ellen.