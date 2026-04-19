Vámos Petra és Albek Anna révén két magyar kézilabdázóval érkezett Érdre a Metz. Vámos nyolc nappal korábban több Fradi-kulcsjátékossal együtt még a magyar válogatott színeiben ünnepelhetett győztes Eurokupa-meccset a csehek ellen ugyanebben az arénában, ezúttal viszont már ellenfelekként léptek pályára a budapesti négyes döntőért, amelyre június 6-án és 7-én kerül sor az MVM Dome-ban.

Nagyot küzdött a Fradi az Érd Arénában

Nem bírt egymással a Fradi és a Metz

A Ferencváros szűk kerettel, 12 mezőnyjátékossal és két kapussal várta a női kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első mérkőzését, amelyet a Metz kezdett jobban, öt perc után 2-0-ra vezetett. Az első zöld-fehér gólt Emily Vogel szerezte, a maroknyi vendégdrukker igyekezett ellensúlyozni a hazai tábor hangzavarát, valamennyi gólszerzőjét, illetve a hálóőrét is saját rigmusával éltette egy-egy jó megoldást követően.

A 13. percben egy ütközés után Lylou Borg maradt fekve, percekre megállt a játék, majd hordágyon tolták le a mentők a francia csapat játékosát. Vámos kiállítása alatt többször is egyenlített az FTC, majd Klujber Katrin cunderével 18 perc elteltével először a vezetést is megszerezte (9-8). A vendégek visszavették az előnyt, ám a helyzeteit biztos kézzel értékesítő Angela Malestein góljaival tapadt riválisára a Ferencváros.

Remekelt Böde Bíró Blanka

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Az első félidő hajrájához közelítve négy találatra távolodtak Vámosék (11-15), a sárga-kék szerelésben játszó vendégek több könnyű helyzetet is értékesítettek ebben a periódusban, miközben a budapestieknek meg kellett küzdeniük minden gólért.

Az első félidő vége mégis az FTC-é lett: Jesper Jensen vezetőedző együttese egy hármas sorozattal egyre faragta lemaradását.

A fordulást követően az egyik oldalon Böde-Bíró Blanka védései, a másikon Albek Anna kiharcolt hétméterese váltott ki ovációt a publikumból, előbbiekre alapozva újfent a hazaiaknál volt az előny (17-16). Néhány percig Albek átlövései jelentették az ellenszert a Metz számára Böde-Bíró védéssorozatával szemben, aki szélről, beállóból és ziccerből is mutatott be bravúrt.