Nyéki Balázs címvédő tanítványai elképesztő mentális erőről tettek tanúbizonyságot, a Fradi ugyanis a hiányzók ellenére is végig kézben tartotta a mérkőzést a BL-negyeddöntős kör rangadóján. A zöld-fehérek olyan támadójátékot mutattak be az első félidőben, amitől még a 11-szeres BL-győztes sztárjai is csak keresték a labdát a víz alatt.

Manhercz Krisztián öt gólig jutott, a Fradi egyik legjobbja volt

Fradi-henger a világverő Recco otthonában

A márciusi, Komjádi uszodában elszenvedett 13–9-es vereség után volt miért törleszteni, és bár a csoportelsőséghez négygólos győzelem kellett volna, a Ferencváros játéka így is minden várakozást felülmúlt. Pedig a keret nem volt teljes: a sérült Dusan Mandic és Nagy Ákos csak a partról figyelhette az eseményeket.

Ez azonban nem zavarta az öt gólig jutó Manhercz Krisztiánt, aki az első negyedben tarthatatlan volt.

A második felvonásban pedig jött a feketeleves az olaszoknak: a mindössze 20 éves Haverkampf Bence – aki tavaly éppen a Reccónál volt kölcsönben – pimasz gólt lőtt, majd Argiropulosz egy varázslatos csavarral sokkolta a hazaiakat.

Vogel megbabonázta a sztárokat

A védekezés is a helyén volt, Vogel Soma úgy szívta magába a labdákat, mint egy mágnes. Amikor Alvaro Granados ötmétereshez állt oda, a magyar válogatott kapusa érezte az irányt és hárított, ezzel pedig végleg elvette a hazaiak önbizalmát.

A spanyol világsztárnak annyira nem volt jó napja, hogy kiállítása után még kiúszni is elfelejtett, így az újabb büntetőt Manhercz gólra váltotta, Granados pedig idő előtt mehetett zuhanyozni.

A nagyszünetben 10–4-re vezetett a magyar bajnok.

Jansik az üres kapuba lőtt a saját térfeléről

A fordulás után az olaszok agresszív emberfogásra váltottak, és elkezdték faragni a hátrányt, de a kritikus pillanatokban mindig jött egy magyar válasz. Vámos Márton és Fekete Gergő látható dühvel bombázták szét az olasz kaput, amikor a játékvezetők ítéletei borzolták a kedélyeket.

A végjátékban a Recco mindent egy lapra feltéve, a kapusát is felküldve támadott az egyenlítésért. Ekkor jött a meccs leglátványosabb jelenete: egy labdaszerzés után Jansik Szilárd nem sokat teketóriázott, és a saját térfeléről az üresen tátongó hazai kapuba lőtt. A dudaszó pillanatában az olasz sztárok leforrázva, a fejüket fogva figyelték, ahogy a magyarok történelmi diadalt ünnepelnek a szentélyükben – jelentette az MTI.