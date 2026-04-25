A női kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első meccsén 31–31-es döntetlent játszott az FTC a francia Metz csapatával. Az FTC abban a reményben vágott neki a találkozónak, hogy elérheti a hőn áhított négyes döntőt.

Az első félidő végén megroppant az FTC

Az első pillanattól kezdve potyogtak a gólok: 6 perc játék után úgy volt 5-5 az állás, hogy az FTC-Rail Cargo Hungaria már két kettőperces kiállítást is kapott a Les Arenes de Metzben. Akkora rohanás volt, hogy a francia csapat a 10. percben vezette az első felállt fal elleni támadását, ezt megelőzően sorozatosan rendezetlen védelem ellen találtak be, majd Vámos Petra góljával először vezetett kettővel, majd hárommal a Metz (9-6).

Az első metzi kiállítást Sarah Bouktit kapta, Simon Petra egyből kihasználta az emberelőnyt és a védők közt bebújva betalált (10-9). Kimondottan keményen védekezett az FTC, Laura Glauser védése után pedig Márton Gréta egyenlített (11-11), de a gólgyártás továbbra is folytatódott. A jó védekezéssel a franciák sem maradtak adósak, a Fradinak minden egyes gólért meg kellett küzdenie. A 24. percben a játékvezetők hosszas VAR-ozás után kétperces kiállítást ítéltek Dragana Cvijicsnek, amiért könyökkel eltalálta Vámos arcát. A Metz, és Chloe Valentini gyorsan megrázta magát, újra hárommal vezettek (15-12), a Fradi vezetőedzője, Jesper Jensen pedig időt kért. A megbeszélés viszont nem járt sikerrel, Tyra Axnér szerzett két gólt, így öttel lépett el a Metz.

A Fradi teljesen összeesett az első félidő végére, úgy tűnt, mintha fizikálisan váradt volna el a csapat: egy 6-0-s rohanással, hét perc alatt a Metz hatgólosra növelte előnyét. A bajokat tetézte, hogy Emily Vogel a 29. percben megkapta második kétperces büntetését is, 30 perc alatt 1-5 volt a kiállítások aránya. Az FTC a félidő utolsó 9 percében nem szerzett gólt.

Böde-Bíró Blanka védésével indult a második játékrész, Márton Gréta pedig megtörte a gólcsendet. Böde-Bíró kivédte Bouktit hétméteresét, a túloldalon Simon viszont belőtte a maga büntetőjét, így a Fradi 4 perc leforgása alatt megfelezte hatgólos hátrányát (18-15). Simon újabb büntetőt lőhetett, de ezúttel Johanna Bundsen hárított. A Metz 6 perc után szerzett először gólt a második játékrészben (19-15). Az FTC tudta tartani a tempót, és lépésről lépésre dolgozta le hátrányát, Vogel lövése után már 20-18 állt az eredményjelzőn.