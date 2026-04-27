A Raiffeisen Bank EHF FINAL4 2026 sorsolása 2026. április 27-én, hétfőn volt a bécsi European Handball House-ban délután 15.00-tól. A felnőttek között a legjobb négybe jutott Győri Audi ETO KC ellenfele a júniusi elődöntőben a Brest Bretagne lesz. A Győri ETO Kézilabda Szurkolói Egyesület honlapján található linken keresztül már van lehetőség jegyeket igényelni az eseményre.

A Győri Audi ETO KC Budapesten szerezhet újabb trófeát

A Győri Audi ETO KC Budapesten lép majd pályára

A Raiffeisen Bank EHF FINAL4 2026 a női európai klubkézilabda vitathatatlan fénypontja és Európa egyik legrangosabb sporteseménye. A világ minden tájáról érkező rajongók gyűlnek majd össze, hogy megünnepeljék, amikor Európa legjobb csapatai küzdenek az EHF Bajnokok Ligája női trófeájáért. A Raiffeisen Bank EHF FINAL4 2026-ra 2026. június 6-7-én kerül sor a budapesti MVM Dome-ban. Íme a négy csapat, amely az EHF Bajnokok Ligája áhított trófeájáért küzd:

GYŐRI AUDI ETO KC

METZ

CSM BUCURESTI

BREST BRETAGNE

A menetrend pedig az alábbi lesz június első hétvégéjén: 2026. június 6-án, szombaton 15:00 – lesz az első elődöntő (sanszosan a Brest-Győr), míg aznap majd 18.00-kor a második (ez pedig a CSM-Metz találkozó lesz). Június 7-én, vasárnap jön 15.00-kor a bronzmeccs, és a mindenki által várt finálé majd 18.00-kor kezdődik.