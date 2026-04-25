A párharc első mérkőzését vasárnap Dániában 36-28-ra nyerték a győriek. A két csapat 15. egymás elleni tétmérkőzésén egy döntetlen és egy vereség mellett a 13. ETO-siker született. A Győri ETO összesítésben 23 gólos sikerrel jutott be a négyes döntőbe.

Szenzációs játékot mutatott be a Győri ETO

Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztõség

Az első mérkőzésen aratott 36-28-as sikere tudatában magabiztos előnnyel várhatta a hazai visszavágót a tavalyi BL-döntős ellenfele, idén a negyeddöntőbe jutásért a Debrecent búcsúztató dán alakulat ellen. A kisalföldiek keretéből Veronica Kristiansen kisebb sérülés miatt maradt ki.

A házigazda alacsony helyzetkihasználási rátával kezdte a találkozót, a hét a hat elleni támadási formációval indító Odense sem szórta a gólokat. Két találat különbség tíz perc elteltével alakult ki először, mégpedig 5-3-nál a Győr javára.

Az Odense egyenlített, ám egy négyes sorozattal - amelyben Szemerey Zsófi fontos védése és egy kapott gól nélkül lehozott emberhátrány is szerepelt - 9-5-re ellépett a címvédő. Az Európa-bajnoki bronzérmes hálóőr sorra hatástalanította a vendégek próbálkozásait, az első félidő hajrájában ötven százalékon állt a védési mutatója és többször is az ő nevét skandálta a hazai publikum. A 25. percben már 12-6 állt az eredményjelzőn, a szünetre úgy lett nagyobb a különbség, mint az első mérkőzésen, hogy a zöld-fehérek nyolc gólon tartották a riválisukat.

A szünetben a Győri Nemzeti Színház művészeinek műsorát tekinthette meg a közönség, a második játékrész elején pedig kisebb dán zárkózást láthatott, bő öt perc elteltével már csak négy gól volt a győri fór (19-15). Mivel ezalatt egy híján annyiszor talált be az Odense, mint a teljes első félidőben, időt is kért Per Johansson, a Győr vezetőedzője.

A svéd szakvezető rendezte a sorokat, a 45. percben pedig már tíz góllal vezetett az ötös sorozatot bemutató magyar klub (27-17), a drukkerek ezt rászámolással és "játszik az ETO" skandálással hálálták meg. Sorra szerezte a könnyű gólokat a Győr, a 48. percben összesítésben már húsz találat volt a különbség. Ezután sem lassított az ETO, növelte előnyét, és bár Ida-Marie Dahl szorult rövid ápolásra egy ütközés után, nem sérült meg, így semmi nem árnyékolta be a kiütéses győri sikert.