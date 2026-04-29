Újra edzésbe állt az olimpiai, világ- és Európa-bajnok, háromszoros Bajnokok Ligája győztes beálló, Kari Brattset Dale. A Győri ETO, eddig sem gyenge kerete, ezzel a házon belüli frissítéssel tovább erősödött a Magyar Kupa négyes döntője, és a szezon véghajrája előtt.

Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztõség

Visszatért a világsztár kismama a Győri ETO keretéhez

Kari Brattset Dale februárban adott életet második gyermekének, alig két hónappal később pedig már újra edzésbe állt csapatánál. Brattset már Győrben készül társaival, és nagyon várja, hogy mérkőzésen is segíthesse csapatát.

„Nagyon örülök, hogy újra itt lehetek. Amikor megérkeztem a városba, elfogott valami igazán kellemes és nyugodt érzés. Ahogy sétálgattam a városban, még mindig azt éreztem, hogy Győr az otthonom. Hihetetlenül boldog vagyok, hogy újra itt lehetek”

– fogalmazott Brattset, aki hozzáfűzte, most csak egy hetet marad a városban, de leírhatatlan érzés számára, hogy mindkét kisfia vele tarthatott.

„Nehéz újdonsült anyukának lenni, újra elkezdeni az edzéseket és formába lendülni. Természetesen nem egyszerű feladat, de mindig megéri, hiszen azt csinálhatom, amit a legjobban szeretek” – vélekedett az olimpiai bajnok beálló.

Elmondta, amikor visszatért Győrbe, a csapat éppen 15 góllal győzött az Odense ellen. Azt látja, hogy mindenki boldog, a játékosok és a szakmai stáb arca is csupa mosoly.

A győrieknél tavaly nyáron Sandra Toft, Győri-Lukács Viktória, Kari Brattset Dale és Estelle Nze Minko jelentette be, hogy várandós. Az első két játékos már visszatért, Toft már mérkőzéseken is beállhatott a kapuba. A magyar válogatott jobbszélső a Kisalföldnek korábban elmondta, csak akkor lép pályára tétmeccsen, ha a csapatnak szüksége lesz rá a szezon hátralevő részében.

A Győri Audi ETO KC legközelebb a Magyar Kupa négyes döntőjében lép pályára. Szombaton az FTC-Rail Cargo Hungaria ellen harcolhatnak a vasárnapi döntőért.