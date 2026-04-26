A tíz évvel ezelőtt BL-győztes bukarestiek a negyeddöntő első mérkőzésén 26-25-re kikaptak a dán Team Esbjerg otthonában, a vasárnapi, hazai visszavágót viszont 37-27-re megnyerték, így 2018 után lehetnek ott ismét a magyar fővárosban sorra kerülő végjátékban. Az Esbjerg a legutóbbi négy idényben tagja volt a női kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjének, a mostanihoz pedig a Bucuresti mellett a Győri ETO, a Metz és a Brest csatlakozott.

A Győri ETO a mostani Final Four egyetlen magyar szereplője

Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztõség

Hétfőn kap ellenfelet a Győri ETO

A Brest Bretagne az első meccset 36-35-re megnyerte a román Gloria Bistrita otthonában, vasárnap pedig otthon 36-30-os sikert aratott, vagyis kettős győzelemmel jutott tovább, és 2021 után másodszor játszhat elődöntőt.

A címvédő Győri Audi ETO KC és a Ferencváros már szombaton lejátszotta a negyeddöntő visszavágóját. Előbbi kettős győzelemmel, 76-53-as összesített gólkülönbséggel búcsúztatta a dán Odense HB együttesét, utóbbi a hazai 31-31-es döntetlen után 31-28-ra kikapott Vámos Petra és Albek Anna csapata, a francia Metz HB otthonában.

A négyes döntőre június 6-7-én kerül sor az MVM Dome-ben. Az elődöntő sorsolását hétfőn 15 órától tartják.