Patrick Fischer, a svájci jégkorong-válogatott szövetségi kapitánya elismerte, hogy hamis oltási igazolással volt ott a pekingi játékokon. A svájci szövetség elnöke, Urs Kessler jelezte, hogy az ügyet jogilag lezárták, a döntésükben pedig a bizalomról szóló nyilvános vita is szerepet játszott.

Hamis oltási igazolás okozta Patrick Fischer vesztét

Hamis oltási igazolás: ez okozta a svájci kapitány bukását

„A bizalom és az integritás alapvető értékek sportágunkban és szervezetünkben. Mai szemmel nézve az akkori értékelésünk – miszerint az ügy lezárt – nem volt megfelelő. Ez az értékekről és a tiszteletről szól, amelyek a svájci jégkorong alapját képezik, és amelyeket Patrick Fischer 2022-ben nem tartott be” – áll a közleményben. „A szövetség sajnálja, hogy ezt a szempontot az első értékeléskor nem vette kellő súllyal figyelembe. Ugyanakkor a szövetség köszönetet mond Patrick Fischernek vitathatatlan sporteredményeiért. Irányítása alatt a svájci válogatott több mint egy évtized alatt folyamatosan fejlődött, a világranglistán a nyolcadik helyről a másodikra lépett elő, és három világbajnoki ezüstérmet szerzett, maradandó nyomot hagyva a svájci jégkorong történetében.”

Fischer elismerte, hogy egy hamis, COVID-19 elleni oltást igazoló dokumentumot használt, hogy megkerülje Kína szigorú beutazási szabályait.

A svájci közszolgálati televízió (SRF) olyan dokumentumokkal szembesítette, amelyek szerint 2023-ban közel 39 ezer svájci frankra (mintegy 50 ezer dollárra) bírságolták okirathamisítás miatt, miután a közösségi médián keresztül vásárolta a hamis igazolást. Az SRF szerint ezt követően ismerte be nyilvánosan a történteket.

Fischer hétfőn késő este közleményben úgy fogalmazott: „súlyos hibát követett el”, amikor hamis papírokkal utazott el Pekingbe a svájci válogatottal.

„Nagyon sajnálom, ha ezzel csalódást okoztam az embereknek” – mondta. „Egy rendkívül nehéz személyes helyzetben voltam, mert nem akartam beoltatni magam. Ugyanakkor semmiképpen sem akartam cserben hagyni a csapatomat az olimpián.”

A 2022-es olimpia előtt Kína a világ egyik legszigorúbb járványügyi szabályozását alkalmazta: a résztvevőknek vagy fel kellett venniük a COVID-19 elleni oltást, vagy háromhetes karanténba kellett vonulniuk – ahogy azt például a svájci snowboardos, Patrizia Kummer tette.