A 38 éves sportoló, Hetényi Zoltán szerényen tekint vissza pályafutása egyik legnagyobb sikerére: „Bár a hős kifejezést soha nem szerettem, de rendkívüli, hogy annak a csapatnak a tagja lehettem” – mondta a Magyar Nemzetnek adott interjújában a szapporói diadalról, amelyet „feledhetetlen élményként” ír le. Szerinte a siker titka a hosszú évek munkájában és a profi mentalitásban rejlett.

A szapporói csoda utolsó aktív jégkorongozója, Hetényi Zoltán

Fotó: Mirkó István

Hogyan zuhant Hetényi Zoltán a magasról a mélybe?

Karrierje a csoda ellenére sem volt törésmentes: közel került az NHL-hez, mégis lemaradt róla.

Ha egy körrel kevesebb sört iszok, minden másképp alakulhatott volna”

– idézte fel őszintén.

„NHL-es menedzserem volt, ott álltam a világ legjobb bajnokságának az előszobájában. Ha eszembe jut, azt mondom, hogy én hülye, mit rontottam el… De lezártam ezt az egészet, az élet más feladatot szánt nekem."

Nem sokkal később egy súlyos, rejtélyes betegség is veszélybe sodorta pályafutását, olyannyira, hogy orvosai egy ponton kijelentették: „maga már soha többé nem fog sportolni”. Hetényi azonban másfél év kemény munkával visszatért a jégre.

A nehézségek hatására új irányt is talált: Debrecenbe igazolva a tanulásra kezdett koncentrálni. Ma már két diplomája van, a harmadik küszöbén áll, és doktori cím megszerzését tűzte ki célul. Mint mondja, mindez tudatos döntés volt:

Döntés kérdése, hogy a napi két-három óra edzés után mivel töltöd az idődet.”

Hetényi a jégen sem enged a maximalizmusból, és példát szeretne mutatni a fiataloknak – nemcsak sportolóként, hanem tanulóként is. Pályafutása végéhez közeledve pedig különleges célt fogalmazott meg: úgy szeretne búcsúzni az aktív játéktól, hogy mezén már a „Dr.” előtag szerepeljen.

